Втрати ворога станом на 23 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1270 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 23 червня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 23 червня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 23 червня втратила:
- особового складу ‒ близько 534360 (+1270) осіб;
- танків ‒ 8019 (+10) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 15398 (+15) од.;
- артилерійських систем – 14195 (+61) од.;
- РСЗВ – 1108 (+2) од.;
- засоби ППО ‒ 863 (+2) од.;
- літаків – 359 (+0) од.;
- гелікоптерів – 326 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11355 (+50);
- крилаті ракети ‒ 2321 (+13);
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од.;
- підводні човни – 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19248 (+44) од.;
- спеціальна техніка ‒ 2377 (+8).
Генштаб наголосив, що загальна цифра втрат противника у крилатих ракетах подана з урахуванням уточнення за попередній період, втрати за попередню добу подаються у звичайному режимі. Дані уточнюються.
Активність флоту окупантів станом на 23 червня:
- У Чорному морі два ворожі кораблі, один із яких є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
- В Азовському морі вісім ворожих кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до 20 ракет.
- У Середземному морі ворожі кораблі відсутні.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – чотири судна, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – шість суден, з них два рухались із протоки Босфор.
Втрати авіаційних систем ворога
Уночі 23 червня ворог атакував трьома крилатими ракетами морського базування «Калібр» із акваторії Азовського моря.
Дві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил у Київській області.
Нині триває 851-й день повномасштабної війни в Україні.
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