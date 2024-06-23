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Втрати ворога станом на 23 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 23 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 851-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1270 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 23 червня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 23 червня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 23 червня втратила:

  • особового складу ‒ близько 534360 (+1270) осіб;
  • танків ‒ 8019 (+10) од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 15398 (+15) од.;
  • артилерійських систем – 14195 (+61) од.;
  • РСЗВ – 1108 (+2) од.;
  • засоби ППО ‒ 863 (+2) од.;
  • літаків – 359 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 326 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11355 (+50);
  • крилаті ракети ‒ 2321 (+13);
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од.;
  • підводні човни – 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19248 (+44) од.;
  • спеціальна техніка ‒ 2377 (+8).

Генштаб наголосив, що загальна цифра втрат противника у крилатих ракетах подана з урахуванням уточнення за попередній період, втрати за попередню добу подаються у звичайному режимі. Дані уточнюються.

Втрати ворога станом на 23 червня 2024 року
Втрати ворога станом на 23 червня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 23 червня:

  • У Чорному морі два ворожі кораблі, один із яких є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
  • В Азовському морі вісім ворожих кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до 20 ракет.
  • У Середземному морі ворожі кораблі відсутні.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – чотири судна, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – шість суден, з них два рухались із протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 23 червня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 23 червня 2024 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

Уночі 23 червня ворог атакував трьома крилатими ракетами морського базування «Калібр» із акваторії Азовського моря.
Дві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил у Київській області.

Втрати авіаційних систем ворога 23 червня 2024 року
Втрати авіаційних систем ворога 23 червня 2024 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нині триває 851-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 23 червня 2024 року
Теги: ворог фронт втрати війна Генштаб

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