Втрати ворога станом на 23 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Триває 851-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1270 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 23 червня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 23 червня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 23 червня втратила:

особового складу ‒ близько 534360 (+1270) осіб;

танків ‒ 8019 (+10) од.;

бойових броньованих машин ‒ 15398 (+15) од.;

артилерійських систем – 14195 (+61) од.;

РСЗВ – 1108 (+2) од.;

засоби ППО ‒ 863 (+2) од.;

літаків – 359 (+0) од.;

гелікоптерів – 326 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11355 (+50);

крилаті ракети ‒ 2321 (+13);

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од.;

підводні човни – 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 19248 (+44) од.;

спеціальна техніка ‒ 2377 (+8).

Генштаб наголосив, що загальна цифра втрат противника у крилатих ракетах подана з урахуванням уточнення за попередній період, втрати за попередню добу подаються у звичайному режимі. Дані уточнюються.

Втрати ворога станом на 23 червня 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 23 червня:

У Чорному морі два ворожі кораблі, один із яких є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.

В Азовському морі вісім ворожих кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до 20 ракет.

У Середземному морі ворожі кораблі відсутні.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – чотири судна, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – шість суден, з них два рухались із протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 23 червня 2024 року інфографіка: ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

Уночі 23 червня ворог атакував трьома крилатими ракетами морського базування «Калібр» із акваторії Азовського моря.

Дві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил у Київській області.

Втрати авіаційних систем ворога 23 червня 2024 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нині триває 851-й день повномасштабної війни в Україні.