Сили оборони вперше уразили новітній російський винищувач Су-57
Під удар потрапив найсучасніший винищувач Москви
У суботу 8 червня на території аеродрому «Ахтубінськ» в Астраханській області РФ, розташованого за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий винищувач росіян Су-57. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
За даними розвідки, про ураження Су-57 свідчать супутникові знімки стоянки літака на ворожому аеродромі.
«На знімках видно, що 7 червня Су-57 стоїть цілий, а вже 8-го біля нього зʼявилися вирви від вибуху та характерні плями пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження», – йдеться в повідомленні.
Ураження Су-57 – перший такий випадок в історії, наголосила розвідка.
Нагадаємо, що бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка 25 травня знищили російський штурмовик Су-25 на Покровському напрямку.
Раніше, 18 травня, українські воїни збили російський Су-25 над Донеччиною.
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До слова, 11 травня на Авдіївському напрямку українські військові зі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили російський штурмовик Су-25.
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