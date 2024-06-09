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Сили оборони вперше уразили новітній російський винищувач Су-57

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Сили оборони вперше уразили новітній російський винищувач Су-57
Багатоцільовий винищувач Су-57
фото: міноборони РФ (ілюстративне)

Під удар потрапив найсучасніший винищувач Москви

У суботу 8 червня на території аеродрому «Ахтубінськ» в Астраханській області РФ, розташованого за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий винищувач росіян Су-57. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними розвідки, про ураження Су-57 свідчать супутникові знімки стоянки літака на ворожому аеродромі.

«На знімках видно, що 7 червня Су-57 стоїть цілий, а вже 8-го біля нього зʼявилися вирви від вибуху та характерні плями пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження», – йдеться в повідомленні.

Ураження Су-57 – перший такий випадок в історії, наголосила розвідка.

Супутникові знімки стоянки літака Су-57 на ворожому аеродромі
Супутникові знімки стоянки літака Су-57 на ворожому аеродромі
колаж: ГУР
Су-57 – найсучасніший винищувач Москви, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69. На озброєнні повітряно-космічних сил Росії наявні лічені одиниці цих бойових літаків.

Нагадаємо, що бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка 25 травня знищили російський штурмовик Су-25 на Покровському напрямку.

Раніше, 18 травня, українські воїни збили російський Су-25 над Донеччиною.

Також українські захисники 13 травня збили ворожий гелікоптер Ка-52 «Алігатор». Вартість одного такого – $16 млн

До слова, 11 травня на Авдіївському напрямку українські військові зі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили російський штурмовик Су-25.

Теги: війна ГУР літак втрати винищувач

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