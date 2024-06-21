СБУ атакувала полігон з якого окупанти запускають «Шахеди» – джерело

Окупанти запускають «Шахеди» по Україні з полігону 167-го навчального центру в Єйську

На російському полігоні зафіксовано серію вибухів з подальшою детонацією

Цієї ночі Служба безпеки спільно з ракетними військами та Військово-морськими силами ЗСУ, атакували полігон 167-го навчального центру в Єйську, звідки росіяни запускають по Україні «Шахеди». Про це «Главкому» повідомило поінформоване джерело в силових структурах.

«Там розташований склад іранських дронів та проживають в казармах їхні оператори. На полігоні зафіксовано серію вибухів з подальшою детонацією», – зазначив співрозмовник.

За словами джерела, Афіпський, Ільський, Краснодарський нафтопереробні заводи є ключовими заводами південного округу РФ, на яких, зокрема, виготовляється мазут для кораблів Чорноморського флоту.

«Ураження цих НПЗ значно ускладнить логістику постачання мазуту – зробить її дорожчою та довшою, оскільки його доведеться доставляти з інших НПЗ», – пояснює джерело.

Нагадаємо, у ніч на 21 червня безпілотними авіаційними комплексами атаковано Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи.

Як повідомлялося, у ніч на 21 червня безпілотники атакували Краснодарський край Росії. Після атаки в районі аеродрому у Єйську спалахнула пожежа в районі військового аеродрому.

Крім того, повідомлялося, що понад десять вибухів прогриміло в районі краснодарського селища Афіпський і адигейського селища Яблоновський.

Оперштаб Краснодарського краю повідомив, що одразу кілька муніципалітетів Краснодарського краю зазнали масованої атаки: Темрюкський район, Єйський і Сіверський райони. Також було зафіксовано падіння БпЛА на території Ільського НПЗ на Кубані. За попередніми даними, постраждало двоє людей.

До слова, минулої ночі в Краснодарському краї безпілотники атакували Афіпський НПЗ. Про це пишуть російські Telegram-канали. За попередніми даними дрони були подавлені та збиті, проте уламки одного з БпЛА врізалися в цистерну, після чого почалася пожежа.

Раніше на території Платонівської нафтобази в Рассказовському муніципальному окрузі Тамбовської області сталася пожежа – горів резервуар. За попередньою інформацією, загоряння сталося через атаку безпілотників