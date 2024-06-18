Герой України, командир підрозділу ЗРК, пояснив ключову перевагу систем Patriot

На Patriot встановлюється ракета, яка має дуже якісну перешкодозахищеність (ракети PAC-2 та PAC-3)

«Операції з використання Patriot планує командування Повітряних сил»

Patriot – це єдиний з'єднаний ракетно-зенітний комплекс у світі, який ефективно знищує балістичні ракети і здійснює самоприкриття. Про це командир зенітного ракетного підрозділу Протиповітряних сил Кирило Перетятько розповів в інтерв'ю «Главкому».

За його словами, Patriot може знищувати повітряні цілі на великій відстані. На ньому встановлюється ракета, яка має дуже якісну перешкодозахищеність (ракети PAC-2 та PAC-3).

Крім того, рішення, коли, по яких цілях, яке озброєння застосувати – приймає професійне командування, яке має великий досвід управління повітряними операціями, наголошує Перетятько.

«Наприклад, коли я виконую задачу з прикриття якогось об’єкта, мені настанови дає командування щодо конкретно моєї місії. Тобто дають мені інформацію про те, скільки планується засобів повітряного нападу та їхні типи, скільки, можливо, буде цілей для знищення. Це для того, щоб ми правильно використовували можливості та ресурс свого ЗРК», – поснює офіцер.

Військовий назвав практичний приклад застосування Patriot по ворожих цілях: «Якщо пам’ятаєте, у лютому і березні цього року був літакопад. От це був приклад вмілого використання комплексу Patriot, інших наших зенітних ракетних військ та якісної організації командуванням місії зі знищення ворожих літаків».

Також Кирило Перетятько розповів особливості навчання військових, які працюють з Patriot. Командир пояснив, що хоч радянські і західні комплекси відрізняються, але якщо «ти офіцер сил Протиповітряної оборони, то ти розумієш ціль, її параметри, траєкторії руху, аеродинамічні властивості цілі, її можливості».

«Якщо ти розумієш противника, логіку його дій, то ти зрозумієш, як знищувати цілі хоч радянською системою, хоч західною. У західних системах ти бачиш додаткові можливості, аби знищити ціль. Чим довше працюєш на західних системах, тим більше набуваєш досвіду роботи. Потім ділимося цим досвідом з партнерами, які його використовують для модернізації своїх систем», – пояснив Перетятько.

Офіцер зазначив: на Patriot навчаються довше, ніж на інших комплексах, так як це складніша система. Важливим фактором ще є володіння англійською мовою, адже не вдасться перекладати в Google команди управління. Військовий наголошує, що команди потрібно просто розуміти.

До слова, найефективнішими системами протиповітряної оборони, які перебувають на озброєнні в Україні, є Patriot, Nasams та Iris-T. Про це розповів Герой України Кирило Перетятько в інтерв'ю «Главкому». Також Кирило Перетятько пояснив, чому «Кинджал» є найскладнішою ціллю для української ППО.

Нагадаємо, російська новітня зброя не здатна протистояти більш старим західним ракетам. Зокрема, це доводять українські удари по тимчасово окупованому Криму.