Аналітики повідомили, що Росія може розпочати наступальні дії на Золочівському напрямку

На Вовчанському напрямку 1 червня тривали бої, але підтверджених змін лінії фронту не було

31 травня та 1 червня тривали бої під Липцями та між Глибоким (на північ від Липців) і Лук’янцями (на північний схід від Липців). Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

30 травня заявив, що російські війська намагаються зосередити піхоту в районі Глибокого та перекидають туди піхоту з легкою бронетехнікою, мотоциклами та всюдиходами. 31 травня російський мілблогер заявив, що російська наступальна операція на півночі Харківської області зупинилася через те, що російські сили не змогли ефективно ізолювати поле бою, українські безпілотники заважали російській піхоті просуватися, а російська контрбатарейна війна не змогла стримати вогонь української артилерії.

мапа: ISW

На Вовчанському напрямку 1 червня тривали бої, але підтверджених змін лінії фронту не було. 31 травня та 1 червня російські сили продовжували штурм поблизу Вовчанська та в його межах, а 1 червня Міністерство оборони Росії (МО) заявило, що українські війська контратакували поблизу Вовчанська та Стариці (на захід від Вовчанська).

Українські чиновники продовжують попереджати, що російські війська можуть розпочати наступальні дії на Золочівському напрямку (на північний захід від міста Харків). Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 1 червня заявив, що українські чиновники стурбовані можливою активізацією російських військ на Золочівському напрямку та що Україна стежить за поведінкою росіян у цьому районі.

Президент України Володимир Зеленський 26 травня заявив, що російські війська готуються до нових наступальних дій і зосереджують угруповання невстановленої чисельності біля кордону з Україною за 90 кілометрів на північний захід від Харкова, що може дозволити російським військам розпочати наступальні дії на Золочівському напрямку. Російське зосередження поблизу Золочівського напрямку та можливі наступальні дії в цьому районі, ймовірно, мають на меті подальше закріплення та перетягування українських сил на ширший фронт у північній частині Харківської області.