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На окупованій Луганщині росіяни відбирають у цивільних легкові автомобілі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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На окупованій Луганщині росіяни відбирають у цивільних легкові автомобілі
фото: Центр національного спротиву

Раніше окупанти вдавалися до конфіскації спецтраспорту

На тимчасово окупованій Луганщині загарбники почали конфісковувати у цивільних транспортні засоби, на цей раз – легкові автомобілі. Про це повідомляє Центр національного спротиву. 

«Йдеться вже про легкові автомобілі. Приводом для конфіскації може бути найдрібніше порушення правил дорожнього руху. Інколи навіть і цього не потрібно аби позбутися машини», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що така практика окупантів не є новою. Проте раніше окупанти вдавалися до конфіскації спецтраспорту типу екскаваторів, тракторів і катерів.

Зокрема відомо про випадок, коли колаборанти відібрали близько 100 катерів у місцевого населення на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

Нагадаємо, вищий навчальний заклад, що розміщується в окупованій будівлі Луганського національного університету імені Володимира Даля, у новому навчальному році розпочне підготовку техніків та операторів безпілотних авіаційних систем. Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

До слова, Росія планує створити новий федеральний округ, куди мають увійти тимчасово окупований Крим, а також території України, захоплені під час повномасштабного вторгнення. Про це заявив керівник окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький, повідомляють росЗМІ.

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Теги: окупанти машини окуповані території

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