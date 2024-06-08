Росіяни атакували авто швидкої допомоги на Херсонщині

Окупанти скинули вибухівку з дрона на бригаду медиків, які поспішали на виклик

Російські війська з дрона атакували машину медиків на Херсонщині, унаслідок чого постраждав водій. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«В одному з населених пунктів Білозерської громади окупанти скинули вибухівку з дрона на бригаду медиків, які поспішали на виклик», – йдеться в повідомленні.

Прокудін розповів, що у водія діагностували вибухову травму та контузію. Фельдшер не постраждала. Обох евакуювали в безпечне місце.

Також до лікарні шпиталізували 50-річного чоловіка, який потрапив під ворожий обстріл. В нього вибухова травма та поранення ноги.

Нагадаємо, російська армія 6 червня вночі невпинно завдавала ударів по Херсону. Одночасно за різними адресами виникло п’ять пожеж. Про це повідомляє ДСНС.

Як зазначають рятувальники, горіли три житлові будинки, господарчі споруди, вісім легкових автомобілів та недіючий будівельний гіпермаркет.

Раніше російські військові обстріли селище Велика Олександрівка на Херсонщині, внаслідок чого постраждала 50-річна жінка.