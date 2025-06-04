Комбінований удар по Харкову: з’явились фото наслідків

У Харкові внаслідок атаки горіли виробничі та житлові будівлі

Російські терористи знову атакували Харківщину: є руйнації будівель та виникли пожежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«Вночі ворог завдав комбінованого удару БпЛА та ракетами по Харкову й передмістю», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки у Новобаварському районі міста Харкова загорілися виробнича та складська будівлі, станція технічного обслуговування й житловий будинок. Попередньо, постраждала одна людина.

У с. Циркуни Харківського району горів житловий будинок на площі 250 кв.м. Попередньо, без постраждалих.

На місці подій працюють підрозділи ДСНС та піротехнічні розрахунки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для ударів по Харкову Росія використала дев'ять «шахедів» та дві ракети, тип яких встановлюється. На чотирьох локаціях у промзоні виникли пожежі.

До слова, триває 1197-й день повномасштабної війни. За минулу добу, противник завдав трьох ракетних та 59 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та скинувши 74 керовані бомби, 1334 удари дронами-камікадзе, здійснив 4421 обстріл позицій наших військ та населених пунктів.