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Масштабний обстріл України, підозри міністрам часів Януковича. Головне за 6 червня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Масштабний обстріл України, підозри міністрам часів Януковича. Головне за 6 червня
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Російська Федерація здійснила масовану атаку проти України

Масований обстріл України, ДБР повідомило про підозру трьом міністрам оборони часів Януковича, екскерівництво «Запоріжжяобленерго» оголошено в міжнародний розшук. «Главком» склав добірку новин 6 червня, щоб ви були в курсі головних подій:

Масований обстріл України

Російська Федерація здійснила масовану атаку проти України. Під час обстрілу окупанти застосовували ракети та безпілотні літальні апарати. Внаслідок атаки на Київ уламки дронів та ракет фіксували у низці районів. Йдеться про Голосіївський, Солом’янський, Дарницький, Шевченківський, Деснянський і Святошинський райони.

У Луцьку рятувальники деблокували тіло загиблого з-під завалів девʼятиповерхівки. Кількість постраждалих внаслідок нічної російської атаки по місту становить 27 людей. Надзвичайники проводять розбір конструкцій зруйнованого будинку.

Також рятувальники деблокували з-під завалів тіло на території промислового підприємства у Чернігові. Унаслідок ворожих влучань у місті пошкоджені житлові багатоквартирні будинки, дитсадок, об’єкти інфраструктури та промислове підприємство. Раніше повідомлялося, що від російської атаки постраждали три людини.

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Окупанти перебувають за 2 км від Дніпропетровщини

Російські війська тиснуть на позиції Збройних сил України, які тримають оборону на межі Донецької та Дніпропетровської областей. Як зазначають аналітики DeepState, тиск в напрямку Новопавлівки продовжується щодня.

Станом на 5 червня 2025 року ворог закріпився у 2020 метрах від Січеславщини. Загарбники здійснюють натиск силами однієї бригади та двох полків, укомплектованих свіжим поповненням.

ДБР повідомило про підозру трьом міністрам оборони часів Януковича

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру трьом міністрам оборони часів президента-втікача Віктора Януковича. Йдеться про Михайла Єжеля, Дмитра Саламатіна та Павла Лєбєдєва, вони отримали підозру у державній зраді за статтею 111 Кримінального кодексу.

Правоохоронці зібрали докази щодо протиправних дій колишніх міністрів оборони, які призвели до зниження боєготовності та боєздатності Збройних сил України, а також до суттєвого послаблення обороноздатності держави. Зазначається, що Єжель, Саламатін та Лєбєдєв на посадах відчужували військову техніку та озброєння ЗСУ.

Екскерівництво «Запоріжжяобленерго» оголошено в міжнародний розшук

Бюро економічної безпеки оголосило в міжнародний розшук колишніх гендиректора та комерційного директора «Запоріжжяобленерго», які перебувають за кордоном. Правоохоронці підозрюють експосадовців у службовій недбалості, через яку державне підприємство недоотримало 730 млн грн.

За даними слідства, компанія, займаючись розподілом електричної енергії, мала укласти договори за новими умовами зі споживачами в Запорізькій області. В одному з таких договорів службовці визначили неправильно клас напруги. Так, промислове підприємство сплачувало за послуги з розподілу електричної енергії за заниженим тарифом у девʼять разів.

СБУ затримала російського агента, який планував підірвати працівників ТЦК

Контррозвідка Служби безпеки затримала російського агента, який планував здійснити теракти та підірвати працівників ТЦК та СП. Затриманим виявився 32-річний уродженець Кривого Рогу, якого росіяни завербували під час пошуку «швидких грошей» у Telegram-каналах.

За даними розслідування, фігурант мав закласти два саморобні вибухові пристрої (СВП). Один для підриву мобільного посту ТЦК, інший під службове авто військовослужбовця поблизу його помешкання. Окрім цього окупанти наказали встановити біля «цілей» приховані відеокамери з віддаленим доступом, які мали фіксувати наслідки підривів.

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Теги: окупанти Володимир Зеленський обстріл підозра

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