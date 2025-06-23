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У Києві триває ліквідація пошкодженнь газових мереж після атаки 23 червня: деталі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві триває ліквідація пошкодженнь газових мереж після атаки 23 червня: деталі
Фахівці продовжують виконувати відновлювальні роботи
фото: ДСНС України, Facebook

Розподіл газу тимчасово припинено до житлових будинків у Подільському та Шевченківському районах

У Києві оперативно усувають наслідки російської атаки, що сталася в ніч проти 23 червня. Про це повідомили в акціонерному товаристві «Київгаз», інформує «Главком».

Внаслідок пошкодження газифікованих будівель і скління тимчасово припинено розподіл газу до житлових будинків у Подільському та Шевченківському районах.

Фахівці продовжують виконувати відновлювальні роботи, мешканців просять зберігати спокій та чекати на повідомлення від «Київгазу».

Нагадаємо, у ніч на 23 червня РФ атакувала Київ ракетами та «шахедами». Внаслідок чого є загиблі та постраждалі. Ліквідація наслідків нічного удару по місту триває, працюють всі служби. Інформація уточнюється.

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Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок російської атаки у Шевченківському районі спалахнув багатоквартирний будинок. 

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Також у Києві загорілася будівля КПІ ім. Ігоря Сікорського. Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ було пошкоджено один із виходів зі станції метро «Святошин» та прилеглу територію.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні окупанти цинічно вдарили російсько-іранськими «шахедами» та ракетами по цивільній інфраструктурі Києва та інших міст. 

До слова, один з мешканців зруйнованої внаслідок нічного обстрілу російських окупантів п'ятиповерхівки у Шевченківському районі Києва зміг самостійно вибратись з-під завалів, переживши справжнє диво. Чоловік, який проживав на п'ятому поверсі, розповів про жахливі миті, що стали його другим днем народження.

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Теги: окупанти метро Київгаз Київ обстріл

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