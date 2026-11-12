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Карта бойових дій в Україні станом на 12 листопада 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 12 листопада 2026 року
Триває 1723-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На костянтинівському напрямку зафіксовано 14 атак

За минулу добу на фронті відбулося 167 бойових зіткнень. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Минулої доби противник завдав 84 авіаційних ударів, під час яких скинув 238 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7137 дронів-камікадзе та здійснили 2371 обстріл населених пунктів і позицій наших військ, з них дев’ять – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління БпЛА противника.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Рожковичі, Гаврилова Слобода, Бачівськ, Товстодубове, Білокопитове, Вільна Слобода, Суходіл, Кучерівка, Кореньок, Уланове, Яструбщина, Сімейкине, Баранівка, Гірки, Безсалівка, Іскрівщина, Отруба, Волфине, Павлівка, Малушине, Яструбине, Корчаківка, Нова Січ, Писарівка, Садки, Мар'їне, Миропілля, Запсілля, Дігтярне, Нескучне Сумської області. Авіаудару зазнав населений пункт Хотінь.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Минулої доби агресор завдав двох авіаударів, застосувавши чотири КАБи, та здійснив 147 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, шість з яких – із застосуванням РСЗВ.

На південно-слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили дві атаки противника в районі Стариці та у бік населеного пункту Мала Вовча.

На лиманському напрямку

Відбито спроби вклинитися в українську оборону. Окупанти проводили п’ять атак поблизу населених пунктів Надія, Новоєгорівка, Зелена Долина та в бік Лиману.

На слов'янському напрямку

Противник здійснив атаку у районі Миколаївки.

На костянтинівському напрямку

Зафіксовано 14 атак. Загарбники вели наступальні дії у районі Костянтинівки, Розкішного, Торецького, Софіївки, Вільного та у бік населених пунктів Миколайпілля, Кучерів Яр.

На покровському напрямку

Шість атак здійснив ворог. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Новий Донбас, Водянське, Білицьке, Молодецьке, Новомиколаївка та в бік Сергіївки.

На гуляйпільському напрямку

Окупанти п’ять разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися біля Воздвижівки, Верхньої Терси, Білогір’я, Малої Токмачки та у бік населеного пункту Рівне.

Нагадаємо, триває 1723-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна фронт Генштаб

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