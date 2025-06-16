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Карта бойових дій в Україні станом на 16 червня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Карта бойових дій в Україні станом на 16 червня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Facebook/Генштаб

Триває 1209-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 175 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних і 54 авіаційних ударів, застосувавши 11 ракет та скинувши 99 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5852 обстріли, з них 67 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3081 дрон-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Петрушівка Сумської області; Красний Хутір, Грем’ячка Чернігівської області; Коптєве, Новопавлівка, Полтавка, Разіне, Сухий Яр, Новопіль, Толстой, Воскресенка, Мирне Донецької області; Новодарівка, Залізничне Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 22 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників.

На Харківському напрямку

Противник сім разів проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Кам’янка та в бік Довгенького.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 червня 2025 року фото 1

На Куп’янському напрямку

Відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Загризового, Степової Новоселівки, у бік Петропавлівки та Нової Кругляківки.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 червня 2025 року фото 2

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 14 разів, намагаючись просунутися поблизу Копанок, Новоєгорівки, Липового та в напрямках Шандриголового, Ольгівки, Карпівки, Торського й Григорівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 червня 2025 року фото 3

На Сіверському напрямку

Наші захисники відбили чотири штурми окупаційних військ поблизу Серебрянки та Григорівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 червня 2025 року фото 4

На Краматорському напрямку

Зафіксовано десять боєзіткнень поблизу Часового Яру, Білої Гори, Новомаркового та Курдюмівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 червня 2025 року фото 5

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив 15 атак поблизу Торецька, в бік Русиного Яру, Новоспаського, Олександро-Калинового та Яблунівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 червня 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 46 штурмів агресора у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Олексіївка та в напрямках Миколаївки, Новопавлівки, Новомиколаївки та Покровська.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 червня 2025 року фото 7

На Новопавлівському напрямку

Наші захисники зупинили 32 спроби ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Вільне Поле, Новий Комар та в бік Запоріжжя, Новоукраїнки, Мирного, Шевченка, Одрадного, Багатиря.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 червня 2025 року фото 8

На Оріхівському напрямку

Наші оборонці відбили три ворожі штурмові дії в районі Новоандріївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 червня 2025 року фото 9

На Курському напрямку

Підрозділи Сил оборони України вчора відбили 24 атаки російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 12 авіаційних ударів із застосуванням 25 керованих авіабомб, а також здійснив 233 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 червня 2025 року фото 10

Нагадаємо, триває 1209-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб окупанти

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Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 16 червня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 16 червня 2025 року
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