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Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
За минулу добу відбулося 220 бойових зіткнень
фото: Генштаб

Триває 1204 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 220 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Новини війни

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних та 90 авіаційних ударів, застосувавши 11 ракет та скинувши 141 керовану бомбу. Крім цього, здійснив понад 5279 обстрілів, з яких 105 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3158 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Цупівка, Куп’янськ Харківської області; Іванопілля, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка Запорізької області; Велетенське, Одрадокам’янка Херсонської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу та техніки, п’ять артилерійських засобів, пункт управління БпЛА та ще один інший важливий об’єкт російських загарбників.

На Харківському напрямку

Наші війська відбили три атаки противника в районах Вовчанська, Дворічної та в бік населеного пункту Липці.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року фото 1

На Куп’янському напрямку

Минулої доби відбулося 12 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки та Зеленого Гаю.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року фото 2

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 22 рази. Намагався просунутися вперед у бік населених пунктів Греківка, Надія, Карпівка, Торське, Ямполівка та Зелена Долина.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року фото 3

На Сіверському напрямку

Українські воїни минулої доби відбили 14 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та поблизу Верхньокам’янського.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року фото 4

На Краматорському напрямку

Зафіксовано п’ять боєзіткнень, агресор намагався просуватись в бік Білої Гори.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року фото 5

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Леонідівка та Яблунівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 57 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Мирне, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Котлярівка, Богданівка та Костянтинопіль.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року фото 7

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони відбили 35 атак противника поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Одрадне, Комар, Веселе, Новосілка, Вільне Поле та Бурлацьке.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Загарбники здійснили шість атак у районі Малинівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року фото 9

На Оріхівському напрямку

Минулої доби ворог провів п’ять атак в районі населеного пункту Степове та в бік Новоданилівки й Новоандріївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року фото 10

На Придніпровському напрямку

Агресор провів три марні спроби просування до позицій наших захисників.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року фото 11

На Курському напрямку

Минулої доби відбулося 28 бойових зіткнень різної інтенсивності. Крім цього, ворог завдав 28 авіаційних ударів із застосуванням 53 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 231 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року фото 12

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 1120 осіб. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 15 бойових броньованих машин, 34 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 240 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, сім ракет, 124 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

Нагадаємо, триває 1204-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: війна Генштаб

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