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Лінія фронту станом на 21 травня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Лінія фронту станом на 21 травня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 21 травня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках

З початку доби загарбник завдав 62 авіаційних ударів, скинувши 96 КАБ, також використав для ударів 1218 дронів-камікадзе та здійснив понад 3800 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

21 травня станом на 22:00 відбулося 104 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках. Противник зазнає значних втрат – на Покровському напрямку українські воїни ліквідували 67 окупантів та поранили 68. Знищили бойову броньовану машину, два автомобілі, два мотоцикли, 19 БпЛА, одну гармату та одну антену зв’язку.

На Харківському напрямку

Українські підрозділи стримали шість атак ворога в районах Вовчанська, Кам’янки та у бік Малої Шапківки.

Лінія фронту станом на 21 травня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп’янському напрямку

Наші воїни відбили три атаки ворога в районі Кіндрашівки, Загризового та Нової Кругляківки, ще один бій триває.

Лінія фронту станом на 21 травня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Чотирнадцять штурмових дій загарбників зупинили українські воїни поблизу населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Зелена Долина у напрямку Новосергіївки, Ольгівки, Нового Миру та у Серебрянському лісі. Ще два боєзіткнення тривають до цього часу.

Лінія фронту станом на 21 травня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Противник здійснив дві наступальні дії в районі Білогорівки, успіху не мав.

Лінія фронту станом на 21 травня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Наші захисники відбили три спроби загарбників просунутися вперед у районі Часового Яру та у бік Предтечиного.

Лінія фронту станом на 21 травня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Окупанти сьогодні 12 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Диліївки, Дружби та Торецька. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили дев’ять атак ворога, точиться три боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 21 травня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Впродовж дня ворог здійснив 43 наступальні дії. Активність російських окупантів фіксувалась в районах населених пунктів Яблунівка, Зоря, Шевченко Перше, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке, Котлярівка, Андріївка та у напрямках Попового Яру і Новомиколаївки.

Лінія фронту станом на 21 травня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи відбивали 15 атак у районі населених пунктів Багатир, Одрадне, Шевченко, Рівнопіль, Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле. Досі триває одне боєзіткнення. Ворог завдав авіаудару в районі Новодарівки.

Лінія фронту станом на 21 травня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Курському напрямку

Українські захисники відбивали дві атаки загарбників, один бій ще триває. Ворог завдав 10 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 20 КАБ, також здійснив 157 артилерійських обстрілів по населених пунктах та позиціях Сил оборони, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 21 травня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1183-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб ЗСУ

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