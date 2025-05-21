Лінія фронту станом на 21 травня 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках

З початку доби загарбник завдав 62 авіаційних ударів, скинувши 96 КАБ, також використав для ударів 1218 дронів-камікадзе та здійснив понад 3800 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

21 травня станом на 22:00 відбулося 104 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках. Противник зазнає значних втрат – на Покровському напрямку українські воїни ліквідували 67 окупантів та поранили 68. Знищили бойову броньовану машину, два автомобілі, два мотоцикли, 19 БпЛА, одну гармату та одну антену зв’язку.

На Харківському напрямку

Українські підрозділи стримали шість атак ворога в районах Вовчанська, Кам’янки та у бік Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку

Наші воїни відбили три атаки ворога в районі Кіндрашівки, Загризового та Нової Кругляківки, ще один бій триває.

На Лиманському напрямку

Чотирнадцять штурмових дій загарбників зупинили українські воїни поблизу населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Зелена Долина у напрямку Новосергіївки, Ольгівки, Нового Миру та у Серебрянському лісі. Ще два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку

Противник здійснив дві наступальні дії в районі Білогорівки, успіху не мав.

На Краматорському напрямку

Наші захисники відбили три спроби загарбників просунутися вперед у районі Часового Яру та у бік Предтечиного.

На Торецькому напрямку

Окупанти сьогодні 12 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Диліївки, Дружби та Торецька. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили дев’ять атак ворога, точиться три боєзіткнення.

На Покровському напрямку

Впродовж дня ворог здійснив 43 наступальні дії. Активність російських окупантів фіксувалась в районах населених пунктів Яблунівка, Зоря, Шевченко Перше, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке, Котлярівка, Андріївка та у напрямках Попового Яру і Новомиколаївки.

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи відбивали 15 атак у районі населених пунктів Багатир, Одрадне, Шевченко, Рівнопіль, Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле. Досі триває одне боєзіткнення. Ворог завдав авіаудару в районі Новодарівки.

На Курському напрямку

Українські захисники відбивали дві атаки загарбників, один бій ще триває. Ворог завдав 10 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 20 КАБ, також здійснив 157 артилерійських обстрілів по населених пунктах та позиціях Сил оборони, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, триває 1183-й день повномасштабної війни в Україні.