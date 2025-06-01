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Лінія фронту станом на 1 червня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Лінія фронту станом на 1 червня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 1 червня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському та Лиманському напрямках

З початку доби загарбник завдав 3 ракетних та 50 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та 50 керованих авіабомб, 1396 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад 4000 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. 

Новини війни в Україні

1 червня станом на 22:00 відбулося 107 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському та Лиманському напрямках. Противник зазнає значних втрат – на Покровському напрямку наші воїни ліквідували 145 та поранили 140 окупантів на даному напрямку, знищили БТР, 13 автомобілів, дев’ять мотоциклів, 31 БпЛА, два засоби РЕБ, станцію візуального спостереження Муром-М, шість укриттів для особового складу, також пошкоджено міномет противника.

На Харківському напрямку

Сили оборони відбили ворожий штурм в районі Фиголівки, ще два боєзіткнення тривають в районах Глибокого та Красного Першого.

Лінія фронту станом на 1 червня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Ворог сім разів атакував наші укріплення в районах населених пунктів Степова Новоселівка та Нова Кругляківка, одне боєзіткнення триває дотепер.

Лінія фронту станом на 1 червня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Сьогодні російські війська 19 разів штурмували позиції українських захисників поблизу населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Надія, Рідкодуб та Ямпіль, три боєзіткнення тривають до цього часу.

Лінія фронту станом на 1 червня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Сили оборони відбили вісім штурмів ворожих військ в районі Білогорівки, Верхньокам’янського та в бік Григорівки.

Лінія фронту станом на 1 червня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Сьогодні наші війська відбили три атаки противника в районі Часового Яру та в бік Білої Гори, ще один бій на даний час триває.

Лінія фронту станом на 1 червня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Окупанти за сьогодні 11 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Торецька та Диліївки.

Лінія фронту станом на 1 червня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Впродовж дня ворог здійснив 47 штурмових та наступальних дій. Активність російських окупантів спостерігалася в районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Новомиколаївка та Андріївка. Бої не вщухають до цього часу у трьох локаціях.

Лінія фронту станом на 1 червня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Загарбники здійснили 14 атак на позиції українських військ, противник намагався просунутися в районах Новосілки, Зеленого Поля, Новополя, Вільного Поля, Багатиря, Костянтинополя та Одрадного. Одне боєзіткнення наразі триває.

Лінія фронту станом на 1 червня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Курському напрямку

Сили оборони України сьогодні відбили 16 атак загарбницької армії, ще три боєзіткнення залишаються незавершеними; противник завдав п’ять авіаційних ударів, скинувши при цьому 14 КАБ, також здійснив 195 обстрілів, з яких шість – із систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 1 червня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1194-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: ЗСУ Генштаб

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