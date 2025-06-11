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Росія відправила війська до адмінмежі Дніпропетровщини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Росія відправила війська до адмінмежі Дніпропетровщини
Загарбники намагаються просуватись на фронті за будь-яку ціну
фото: Міноборони РФ

Окупанти всіма силами намагаються показати свої «успіхи» на фронті, навіть ціною шалених втрат

Російське командування направило окупантів до адміністративної межі Дніпропетровської області. Їх успішно ліквідували Сили оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

За словами посадовця, Російська Федерація всіма силами намагається показати свої «успіхи». Так, росіяни «заради інформаційної картинки» спробували відправити штурмовиків, аби показати, що вже нібито перебувають на території Дніпропетровщини. Однак українські воїни ліквідували загарбників.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що російські загарбники використовують однакову тактику на всіх напрямках лінії зіткнення: не рахують втрати і намагаються просуватись за будь-яку ціну, штурмуючи українські позиції. «І хоч метр, хоч щось хочуть отримати. Але цей їхній потенціал усе ж не безкінечний, і тому певний рівень російських втрат, наша активність мають стримати та стримують російське просування», – каже він.

Як відомо, російські війська тиснуть на позиції Збройних сил України, які тримають оборону на межі Донецької та Дніпропетровської областей. Окупанти впродовж літнього наступу намагатимуться окупувати повністю Донецьку область. Костянтинівка є основною початковою ціллю.

Раніше росіяни заявили про просування до західного кордону Донецької області та наступ на Дніпропетровську область. У зведенні Міноборони Російської Федерації з'явилось повідомлення, що «підрозділи 90-ї танкової дивізії угруповання військ «Центр» вийшли на західний кордон «Донецької Народної Республіки» й продовжують розвивати наступ на території Дніпропетровської області». Тим часом Сили оборони Півдня України відповіли, що у районі бойової відповідальності 31-ї окремої бригади, як і раніше, напружено.

До слова, заступник глави Офісу президента Павло Паліса каже, що Російська Федерація цьогоріч хоче повністю окупувати Донецьку й Луганську області та створити так звану буферну зону вздовж північного кордону. У 2026-му Кремль збирається захопити всю Україну на схід від річки Дніпро, а також відрізати нашу країну від Чорного моря. Дані української розвідки вказують на те, що Москва прагне розширити свою присутність на сході.

Також «Главком» писав, чому Україні не можна допустити втрату Юнаківки на Сумщині.

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Теги: Дніпропетровщина окупанти Центр протидії дезінформації

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