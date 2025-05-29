Сили безпілотних систем уразили один із найсучасніших російських комплексів РЕБ

«Борисоглєбськ-2» призначений для ведення радіорозвідки та придушення широкого спектра систем зв'язку

Бійці 413-го батальйону «Рейд» Сил безпілотних систем виявили та з відстані близько 70 км уразили станцію зі складу російського комплексу радіоелектронної боротьби РБ-301Б «Борисоглєбськ-2». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на військових.

Зазначається, що «Борисоглєбськ-2» є одним із найсучасніших російських комплексів РЕБ, призначений для ведення радіорозвідки та придушення широкого спектра систем зв'язку, управління та навігації противника. Зокрема, комплекс активно використовують для боротьби з БпЛА. Він вважається одним з ключових засобів РЕБ в арсеналі російських збройних сил, що робить його пріоритетною ціллю.

Військові кажуть, що зважаючи на технологічну складність «Борисоглєбська-2», втрата кожної такої станції є суттєвою для російської армії.

Нагадаємо, Україна активно розробляє новітні технології для боротьби з російськими безпілотниками. Серед цих розробок – спеціальні рюкзаки типу «їжачок» та наземні роботи з «купольними щитами», які здатні ефективно нейтралізувати ворожі дрони.

Як повідомлялося, Велика Британія застосовує нестандартну тактику, щоб допомогти Україні протистояти російській агресії – до кількох справжніх танків додає десятки фальшивих. Таким чином російські війська витрачають ресурси на знищення несправжніх цілей.

До слова, Україна розробила новий багатоцільовий ударний дрон «Батяр», здатний долати відстань понад 800 км. БпЛА виготовляє українська компанія DeepStrikeTech.

Зазначається, що спершу «Батяр» розроблявся як дрон-камікадзе для глибоких ударів, але з часом його можливості було розширено. Дрон можна використовувати як фальшиву ціль, бомбардувальник або фронтовий дрон-камікадзе. Ударний безпілотник «Батяр» із бензиновим двигуном у версії для далекобійних операцій несе бойову частину масою 18 кг.