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Карта бойових дій в Україні станом на 20 липня 2025 року

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Карта бойових дій в Україні станом на 20 липня 2025 року
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога
фото з відкритих джерел

Триває 1243-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 154 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних і 64 авіаційних ударів, застосувавши 31 ракету та скинувши 112 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5706 обстрілів, з них 117 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3857 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Шостка Сумської області; Шахове, Родинське, Мирноград, Білицьке Донецької області; Мала Токмачка, Червона Криниця, Новоданилівка, Плавні та Приморське, Васинівка, Оріхів, Григорівка, Річне Запорізької області; Тягинка, Львове Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління БпЛА та одну артилерійську систему російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення. Крім того, ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинувши 15 керованих авіабомб, а також здійснив 323 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 липня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Сили оборони відбили шість атак противника поблизу населених пунктів Вовчанськ, Строївка, Липці та Стариця.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 липня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки та Загризового.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 липня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 22 рази, намагаючись просунутися поблизу населених пунктів Новий Мир, Торське, Серебрянка, Рідкодуб, Греківка, Шандриголове, Карпівка, Колодязі, Білогорівка, Григорівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 липня 2025 року фото 4

На Сіверському напрямку

Наші захисники відбили три штурми окупаційних військ поблизу Серебрянки.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 липня 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Зафіксовано три боєзіткнення в районах Часового Яру та Білої Гори.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 липня 2025 року фото 6

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив дев’ять атак поблизу Диліївки, Торецька та Русиного Яру.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 липня 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 50 штурмів агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Горіхове, Шевченко, Муравка, Дачне, Мирноград, Звірове, Муравка, Олексіївка та в напрямку Покровська.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 липня 2025 року фото 8

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони зупинили 16 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Шевченко, Запоріжжя, Андріївка-Клевцове, Зелений Гай, Воскресенка, Вільне Поле, Темирівка, Зелене Поле та в напрямку Маліївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 липня 2025 року фото 9

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1040 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, дев’ять бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 270 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 23 ракети, 121 одиницю автомобільної техніки та одну важку вогнеметну систему російських окупантів.

Нагадаємо, триває 1243-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти війна росія Україна

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Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 20 липня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 20 липня 2025 року
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