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Тут було написано багато пісень. Перша квартира Гаріка Кричевського постраждача під час обстрілу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Тут було написано багато пісень. Перша квартира Гаріка Кричевського постраждача під час обстрілу
«Певно, квартира, в якій я написав багато пісень і в якій росли мої діти, теж «військовий об'єкт»… Нам пощастило, все можна відновити», – написав артист
фото: Гарік Кричевський/Facebook

Це не перший випадок, коли від дій російських окупантів руйнується майно музиканта

У ніч на 10 липня під час масованої ракетної атаки на Київ було пошкоджено будинок, де знаходиться перша квартира Заслуженого артиста України, автора-виконавця Гаріка Кричевського. Про влучання у будівлю, де він щасливо прожив багато років, написав сам Кричевський на своїй сторінці у Facebook, інформує «Главком».

Музикант повідомив, що у його колишній квартирі вибиті вікна пошкоджені стіни та меблів Водночас, за його словами, в сусідньому під’їзді одна квартира повністю згоріла, і є жертви.

«Певно, квартира, в якій я написав багато пісень і в якій росли мої діти, теж «військовий об'єкт»… Нам пощастило, все можна відновити», – написав артист.

Зазначимо, що це не перший випадок, коли від дій російських окупантів псується майно музиканта. На початку повномасштабного вторгнення у 2022 році його новий заміський будинок у Київській області, куди артист з родиною мав переїхати 25 лютого, був окупований російськими військовими

Артист росповідав, що окупанти вкрали майже всю техніку, єдине, що лишилось – це антикварне гранд піано.

«Мені привозили з Америки. Вони просто не зрозуміли, що це. Вкрали телевізор, але не знали, що цей інструмент дорожчий», – додав виконавець.

До слова, Гарік Кричевський – сусід відомої співачки Ірини Білик, житло якої теж постраждало від рук окупантів. Будинок артистки розташований у котеджному містечку у селі Березівка ​​Бучанського району.

До слова, Гарік Кричевський попросив поета, композитора і продюсера Євгена Рибчинського перекласти пісню «Киевлянка», але результат не прийшовся користувачам до вподоби. Варто додати, що пісня «Киевлянка» вийшла у 1992 році і стала однією з найпопулярніших у репертуарі Кричевського. Співак неодноразово розповідав, що втомився її виконувати.

Теги: окупанти житло артист будинок квартира майно Київ обстріл

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