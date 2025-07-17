Масована атака на Дніпропетровщину: є загиблі та поранені

РФ била по Дніпропетровщині дронами та реактивними системами залпового вогню

Сьогодні вночі під масованою атакою російських терористів опинилося Дніпро. Про це повідомляє «Главком» з посланням на очільника місцевої обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

Внаслідок атаки в обласному центрі загинула одна людина. Ще п’ятеро – постражали. Чоловіки 35, 37, 40 і 52 років госпіталізовані. Троє з них – у важкому стані. Виникло одразу декілька пожеж. Пошкоджені підприємства.

Горіло також і у Дніпровському районі. Там гучно було у Солонянській та Слобожанській громадах. Понівечені господарська споруда і теплиця.

По Нікопольщині ворог бив FPV-дронами та з реактивних систем залпового вогню «Град». Скинув боєприпас з БпЛА. Потерпали сам Нікополь і Марганецька громада. Постраждали п'ятеро людей. Чоловіки 31, 42, 65 років та 58-річна жінка госпіталізовані в стані середньої тяжкості. 21-річний хлопець лікуватися буде вдома. Внаслідок обстрілу зайнялося авто. Понівечені приватний будинок і господарська споруда.

По Межівській громаді Синельниківського району агресор поцілив FPV-дронами. Пошкоджена інфраструктура.

Нагадаємо, триває 1240-й день повномасштабної війни.

Вчора ввечері Росія вдарила по центру Добропілля на Донеччині. Щонайменше дві людини загинули і 27 отримали поранення. Пошкоджено 54 торговельні павільйони, 13 багатоквартирних будинків, вісім авто. Спалахнула пожежа в двоповерховому магазині площею 250 кв. м.