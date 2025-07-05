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Сирський назвав напрямок фронту, де ворог тисне кількістю

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Сирський назвав напрямок фронту, де ворог тисне кількістю
фото: Олександр Сирський/Facebook

Противник намагається знайти слабкі місця в обороні ЗСУ, але всі намагання марні

Ворог штурмує Південно-Слобожанський напрямок до десяти разів на добу. Українські війська успішно відбивають атаки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

Сирський провів два дні безпосередньо у підрозділах на Харківщині, щоб особисто оцінити ситуацію на Південнослобожанському напрямку.

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За словами Сирського, минулого тижня українські воїни відбили понад 60 ворожих штурмів, а близько десяти боїв тривають щодня.

Російські окупанти намагаються тиснути кількістю, проте Збройні Сили України та Національна гвардія застосовують тактичні та технологічні рішення, щоб не допустити просування ворога.

«Не залишаю поза увагою жодної ділянки фронту, зокрема на тих відтинках, де є загроза нових наступальних дій противника», – зазначив він.

Під час візиту Сирський обговорив з командуванням ЗСУ та Нацгвардії шляхи посилення оборони та з’ясував першочергові потреби військових.

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Командувач віддав вказівки для вирішення нагальних проблем.

Ситуація на Південнослобожанському напрямку залишається напруженою, проте українські захисники тримають позиції та готуються до можливих наступальних дій окупантів.

Нагадаємо, українські військові щодня відбивають «шалені атаки» російських загарбників на Новопавлівському, Покровському, Краматорському та Торецькому напрямках.

Також головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що цьогорічна хвиля намагань «літнього наступу» ворога з території РФ захлинається так само, як торік. Просування російських військ у прикордонні Сумщини станом на цей тиждень зупинено, лінія бойового зіткнення – стабілізована

Як повідомлялося, аналітичний ресурс DeepState повідомляє про захоплення російськими окупаційними військами населених пунктів Андріївка та Костянтинопіль на Донеччині. Крім того, за даними ресурсу, ворог досяг просування поблизу Олексіївки, Дніпроенергії та у Шевченку.

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Теги: окупанти ворог Олександр Сирський Харківщина ЗСУ війна

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