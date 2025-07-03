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ЗСУ ліквідували заступника головнокомандувача ВМФ Росії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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ЗСУ ліквідували заступника головнокомандувача ВМФ Росії
фото: Міноборони РФ

Помер Гудков у Курській області

Українські захисники ліквідували командира 155 окремої гвардійської бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, а з березня 2025 року – заступника головнокомандувача ВМФ Росії Михайла Гудкова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що Гудков нібито загинув під час виконання військового обов'язку на фронті. Про його загибель стало відомо ще увечері 2 липня. Про обставини його смерті не повідомляється, однак повідомляється, що це сталося в Курській області.

ЗСУ ліквідували заступника головнокомандувача ВМФ Росії фото 1

Нагадаємо, раніше у соціальних мережах, зокрема серед російських «воєнкорів» та блогерів, ширилась інформація про ліквідацію командувача Чорноморського флоту РФ Ільдара Ахмерова. За їхніми твердженнями, Ахмеров загинув внаслідок «підлого удару» Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ).

Також Сили оборони ліквідували російського окупанта та кандидата у майстри спорту з боксу.

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Теги: ЗСУ війна окупанти Курщина

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