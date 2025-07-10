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У червні окупанти вбили найбільше цивільних за три роки великої війни – ООН

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У червні окупанти вбили найбільше цивільних за три роки великої війни – ООН
Більшість жертв загинули внаслідок ракетних ударів
фото: glavcom.ua

Кількість випущених ракет і дронів по Україні у 10 разів перевищила показники червня 2024 року

У червні 2025 року зафіксовано рекордну кількість жертв серед мирного населення України від початку повномасштабного російського вторгнення. За місяць загинули 232 цивільні особи, а ще 1343 отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Моніторингову місію ООН з прав людини.

Експерти зазначають, що це найвищий показник смертності цивільних майже за рік. Більшість жертв (53%) загинули внаслідок ракетних ударів та атак баражуючих боєприпасів по міських районах. Зокрема, особливо постраждали Дніпро, Київ та Харків.

У звіті йдеться, що кількість ракет і дронів-камікадзе, випущених росіянами по Україні, у 10 разів перевищила показники червня 2024 року. Прифронтові райони продовжують страждати від постійних атак малих безпілотників, особливо в Херсонській та Донецькій областях. Загалом жертви зафіксовані в 16 областях України та столиці. Понад 98% цивільних жертв зафіксовано на підконтрольній Україні території

Окремою проблемою стали удари по енергетичній інфраструктурі – щонайменше 13 атак на українській території та сім на окупованій. Два обстріли енергооб'єктів у Херсонській області спричинили масові відключення електроенергії та запровадження планових відключень у Херсоні.

Як повідомлялося, російські загарбники навмисно б’ють FPV-дронами по цивільних, і цих інцидентів за останній рік побільшало.

Нагадаємо, у ніч на 10 липня росіяни атакували Україну 415-ма засобами повітряного нападу. Росія вдарила по Україні 397-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Також запустила вісім балістичних ракет Іскандер-М, шість крилатих ракет Х-101 та чотири зенітних керованих ракет С-300. Основний напрямок нічного удару – місто Київ.

До слова, майже 10 годин тривала масована нічна атака ворога на Київщину, під час якої окупанти застосували ударні дрони та ракети проти мирних населених пунктів.

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Теги: обстріл окупанти

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