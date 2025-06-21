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Карта бойових дій в Україні станом на 21 червня 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Карта бойових дій в Україні станом на 21 червня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Facebook/Генштаб

Триває 1214-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 188 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора загарбники завдали по території України одного ракетного та 59 авіаційних ударів, застосували чотири ракети та скинули 109 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 3082 дронів-камікадзе та здійснили 4997 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 68 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Червона Криниця, Васинівка, Омельник, Мала Токмачка та Кам’янське Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 18 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, один артилерійський засіб, два пункти управління, один пункт управління БпЛА та один інший важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 21 червня 2025 року фото 1

Українські воїни відбили 38 штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав 10 авіаційних ударів, скинувши 21 керовану бомбу, а також здійснив 207 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 червня 2025 року фото 2

Противник 15 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах Зеленого, Глибокого, Кам’янки, Фиголівки та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 червня 2025 року фото 3

Ворог безуспішно атакував тричі, намагаючись просунутися вперед поблизу Степової Новоселівки та Голубівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 червня 2025 року фото 4

За добу відбулося 14 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії поблизу населених пунктів Новий Мир, Ольгівка, Греківка, Рідкодуб та в напрямках Карпівки й Глущенкового.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 червня 2025 року фото 5

В бік Григорівки та Івано-Дар’ївки, противник сім разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 червня 2025 року фото 6

Зафіксовано сім боєзіткнень в бік Білої Гори, Предтечиного та Ступочок.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 червня 2025 року фото 7

Ворог здійснив 20 атак у районах Торецька, Білої Гори, Диліївки, Щербинівки та в бік Яблунівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 червня 2025 року фото 8

Наші захисники зупинили 53 штурмові та наступальні дії агресора у районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Новомиколаївка, Муравка, Горіхове, Олексіївка, Удачне, Надіївка, Срібне, та в напрямках Володимирівки, Новопавлівки, Новопідгородного.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 червня 2025 року фото 9

Ворог 15 разів атакував наші позиції у районах Одрадного, Багатиря, Веселого, Федорівки, Вільного Поля та Шевченка.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 червня 2025 року фото 10

Наші оборонці відбили одну наступальну дію ворога поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 червня 2025 року фото 11

Українські захисники відбили дві атаки противника в бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 червня 2025 року фото 12

Українські воїни відбили одну атаку окупантів в районі Антонівського моста.

Нагадаємо, триває 1214-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб Україна війна росія окупанти

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