Путін вірить, що переможе, якщо війна буде затяжною – ISW

Теорія перемоги Путіна базується на критичних припущеннях щодо можливостей України та стійкості західної підтримки

Російський диктатор Володимир Путін застосовує теорію перемоги у війні, за якою армія РФ буде повільно просуватися, доки ЗСУ та Україна не виснажаться. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

Проте аналітики зазначають, що Кремлю буде непросто реалізувати цей план з низки причин. На думку експертів, за останній рік Заходу не вдалося переконати російського диктатора Володимира Путіна переглянути свою теорію перемоги у війні проти України.

«Публічні заяви очільника Кремля свідчать про те, що він досі вірить у здатність російських військ перемогти у війні на виснаження шляхом поступового просування вздовж лінії фронту без обмежень у часі», – йдеться в повідомленні.

Аналітики нагадали, що під час Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ) у червні 2024 року, диктатор чітко виклав свою теорію перемоги. Згідно із нею, російські війська мають змогу й надалі повільно, але неухильно просуватись, перешкоджати Україні в проведенні успішних наступальних операцій, які мають оперативне значення, і таким чином виграти війну на виснаження.

«Оцінка Путіна, що поступові успіхи російської армії дозволять досягти його цілей в Україні, ґрунтується на припущенні, що Сили оборони не зможуть звільнити жодної значущої території, яку захопить Росія. А російське військо зможе підтримувати наступальні дії з поступовими тактичними успіхами попри великі втрати», – вважають в ISW.

Експерти переконані, що теорія перемоги Путіна базується на критичних припущеннях щодо можливостей України та стійкості західної підтримки – чинниках, які Захід досі здатен змінити. Згідно з цією теорією, армія РФ і проросійські сили зможуть скористатися перевагою в живій силі та ресурсах, щоб виснажити ЗСУ, а українці не зможуть повернути жодної території, що має оперативне чи стратегічне значення.

В ISW переконані, що в середньостроковій перспективі Росія зіткнеться з низкою серйозних викликів у сфері економіки та оборонної промисловості, що не дозволить їй підтримувати затяжну війну проти України. Подальше зростання цін на нафту, спровоковане ізраїльськими ударами по Ірану, може збільшити доходи РФ від експорту нафти й посилити її спроможність фінансувати воєнні дії. Однак це станеться лише за умови, що ціни залишаться високими і на російську нафту не буде накладено додаткових міжнародних санкцій.

Крім того, у звіті зазначається, що раніше кремлівські чиновники неодноразово висували «аналогічні та неправдиві» твердження про те, що західна зброя не може змінити ситуацію на полі бою.

«Такі заяви Путіна є частиною постійної кампанії рефлексивного контролю Кремля, спрямованої на примушення Заходу ухвалювати рішення, вигідні Росії. Наприклад, утриматись від подальшої допомоги Україні або припинити зусилля з посилення обороноздатності НАТО», – переконані в ISW.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заява президента Росії Володимира Путіна про готовність до переговорів із Володимиром Зеленським без наміру підписувати з ним жодних документів є безглуздою.