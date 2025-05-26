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Вибухи у Росії та нові заяви Трампа: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Вибухи у Росії та нові заяви Трампа: головне за ніч
Трамп про Путіна: Він абсолютно збожеволів! Він без необхідності вбиває безліч людей, і я говорю не тільки про солдатів
фото: The White house/Facebook

Трамп повідомив, що Путін збожеволів, бо без необхідності вбиває безліч людей

У Росії у двох містах пролунали вибухи, президент США Дональд Трамп зробив чергові заяви про Путіна, Зеленського та Україну, у Харкові лунали вибухи. «Главком» зібрав головні події ночі проти 26 травня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Вибухи у Харкові

У Харкові та передмісті у ніч на 26 травня пролунала серія потужних вибухів – місто зазнало масованої атаки російських ударних безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова та Суспільне.

За словами Синєгубова, ворожі БпЛА атакували як саме місто, так і передмістя. У низці районів зафіксовано гучні вибухи. Інформація щодо можливих постраждалих та масштабів руйнувань наразі з’ясовується.

Журналісти Суспільного повідомили, що в Харкові пролунало щонайменше 11 вибухів.

Тула під атакою БпЛА

У ніч на 26 травня у Тулі у Росії пролунала серія вибухів. Місцеві пишуть, що було дуже гучно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Ймовірно, у Тулі приліт у промзоні, всього у місті та на околицях чули близько 10 вибухів. Також повідомляється, що частина міста без світла.

Крім того, пишуть, що до місця ймовірного ураження поїхав кортеж «швидких».

Єлабугу атакували безпілотники

У ніч на 26 травня безпілотники атакували місто Єлабуга у Татарстані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Місцеві жителі повідомляють про вибухи над містом та роботу ППО. Зазначається, що у Єлабузі виробляють «шахеди».

Трамп про Путіна та Зеленського

Президент США Дональд Трамп заявив, що Путін завжди хотів всю Україну, але якщо він це зробить, це призведе до краху Росії. Про це повідомляє «Главком».

Трамп написав, що завжди мав гарні стосунки із Путіним, але з ним щось сталося – він збожеволів.

«Він абсолютно збожеволів! Він без необхідності вбиває безліч людей, і я говорю не тільки про солдатів. Ракети і дрони запускають у міста України без жодної на те причини. Я завжди говорив, що він хоче ВСЮ Україну, а не тільки її частину, і, можливо, це підтверджується, але якщо він це зробить, це призведе до краху Росії!», – зазначив Трамп.

Крім того, президент США загадав Зеленського та заявив, що йому не подобається, що кожне слово українського президента створює проблеми.

Трамп не впізнає Путіна

Президент США Дональд Трамп «невдоволений» Путіним та він не знає, що з ним сталося. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky News.

Трамп заявив, що «невдоволений» діями Володимира Путіна – «вбивством багатьох людей».

«Я не знаю, що, чорт забирай, трапилося з Путіним», – каже він. «Я знаю його давно. Ми завжди ладнали. Але він запускає ракети до міст і вбиває людей, і мені це не подобається».

Теги: Харків вибух росія путін Дональд Трамп

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