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Пораненим під час удару РФ рятувальникам потрібна кров: куди звертатись донорам

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Пораненим під час удару РФ рятувальникам потрібна кров: куди звертатись донорам
Росіяни цілеспрямовано полюють на тих, хто рятує життя
фото: ДСНС України, Facebook

Частина з поранених у важкому стані і потребують допомоги донорів

Внаслідок комбінованої ракетно-дронової атаки на цивільні об’єкти, російські окупанти в ніч на 6 червня вбили трьох рятувальників ДСНС, ще 14 отримали важкі поранення. Пораненим необхідна кров. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телеканал «Київ24».

Мешканці столиці можуть прийти на донацію зокрема, до Київського міського центру крові – на вулиці Максима Берлінського 12.

Частина з поранених у важкому стані. Зокрема, пресофіцер ДСНС Павло Петров та пресслужбовиця Інна Жельчик.

Це відомі всім ЗМІ працівники, які забезпечували комунікування із закордонними та вітчизняними ЗМІ.

«Інна перебуває у реанімації, стан її важкий. Інна прооперована, будемо сподіватись, що все буде добре», — зазначила речниця ДСНС Світлана Водолага.

Автівка рятувальників після обстрілу окупантів
Автівка рятувальників після обстрілу окупантів
фото: ДСНС України

Цієї ночі, 6 червня, Росія здійснила масовану атаки проти України. Під час обстрілу окупанти застосовували ракети та безпілотні літальні апарати (БпЛА). Внаслідок атаки на Київ уламки дронів та ракет фіксували у низці районів. Йдеться про Голосіївський, Солом’янський, Дарницький, Шевченківський, Деснянський і Святошинський райони. Постраждали троє осіб: двох госпіталізовано, ще одному надали допомогу на місці.

У Голосіївському районі виникла пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури. У Солом’янському районі загорілася багатоповерхівка, пошкоджено навчальний заклад. Рятувальники евакуювали трьох мешканців з охопленої вогнем квартири на 11-му поверсі. Також там загорівся ангар площею близько 500 кв. м.

У Шевченківському районі полум’ям охоплено нежитлову забудову, а в Дарницькому та Деснянському –виявлено уламки знищених дронів. Також в українській столиці були пошкоджені об'єкти інфраструктури, колії метро та автозаправна станція (АЗС). Наразі відомо відомо про: чотирьох загиблих та 20 постраждалих.

Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що під час ліквідації наслідків ворожих атак у Києві загинуло троє рятувальників ДСНС. Ще девʼять надзвичайників отримали поранення, є важкі, лікарі боряться за їхні життя. Також пʼять рятувальників травмовано під час гасіння пожежі на Тернопільщині.

У ДСНС повідомили імена рятувальників, життя яких забрала Росія. Це Павло Єзгор, Данило Скадін та Андрій Ременний.

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Теги: окупанти Київ обстріл рятувальники поранення донор кров

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