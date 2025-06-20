Втрати ворога станом на 20 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1090 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п’ятниці, 20 червня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 20 червня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 20 червня втратила:
- особового складу – близько 1009330 (+1090) осіб,
- танків – 10954 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 22860 (+7) од,
- артилерійських систем – 29374 (+46) од,
- РСЗВ – 1421 (+1) од,
- засоби ППО – 1188 (+1) од,
- літаків – 416 (+0) од,
- гелікоптерів – 337 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 41229 (+70),
- крилаті ракети – 3369 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52501 (+81) од,
- спеціальна техніка – 3920 (+2).
Активність флоту окупантів станом на 20 червня
- В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до шести ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- В Середземному морі два ворожі кораблі.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – дев'ять суден, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – сім суден, з них чотири рухалось з протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 1213-й день повномасштабної війни в Україні.
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