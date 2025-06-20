Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 20 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 20 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 22860 бойових броньованих машин
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1090 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п’ятниці, 20 червня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 20 червня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 20 червня втратила:

  • особового складу – близько 1009330 (+1090) осіб,
  • танків – 10954 (+3) од,
  • бойових броньованих машин – 22860 (+7) од,
  • артилерійських систем – 29374 (+46) од,
  • РСЗВ – 1421 (+1) од,
  • засоби ППО – 1188 (+1) од,
  • літаків – 416 (+0) од,
  • гелікоптерів – 337 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 41229 (+70),
  • крилаті ракети – 3369 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 52501 (+81) од,
  • спеціальна техніка – 3920 (+2).
Втрати ворога станом на ранок 20 червня
Втрати ворога станом на ранок 20 червня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 20 червня

  • В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до шести ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі два ворожі кораблі.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – дев'ять суден, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – сім суден, з них чотири рухалось з протоки Босфор.
Активність ворожого флоту станом на ранок 20 червня
Активність ворожого флоту станом на ранок 20 червня
ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 1213-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: ЗСУ окупанти війна росія Генштаб втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Усім, хто потребує допомоги, надається транспорт, гуманітарна допомога, тимчасове розміщення та соціальні виплати
Сумщина: обов'язкову евакуацію оголошено ще в 11 населених пунктах
31 травня, 10:14
Сирський анонсував запуск Школи інструкторів
Сирський анонсував запуск Школи інструкторів
28 травня, 11:26
Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з мобілізацією в Україні
Зеленський оцінив темпи мобілізації в Україні
28 травня, 10:18
СNN опублікував перехоплення наказу росіян вбивати українських полонених (відео)
СNN опублікував перехоплення наказу росіян вбивати українських полонених (відео)
21 травня, 18:35
Молодший сержант Василь
Воїн «Лапа» розповів, як потрапив у полон до окупантів та знищив їх
18 червня, 06:58
Кремль готовий миритися з високими втратами на фронті – розвідка Британії
Кремль готовий миритися з високими втратами на фронті – розвідка Британії
12 червня, 12:44
Результати вогневого ураження уточнюються
Генштаб підтвердив ураження заводу «Резоніт»
12 червня, 10:16
У день Росії втрати окупантів сягнули 1 млн осіб
У день Росії втрати окупантів сягнули 1 млн осіб
12 червня, 07:36
Драпатий: Залишаю по собі сильну команду – бойову, ініціативну, орієнтовану на результат
Михайло Драпатий йде з посади Командувача Сухопутних військ: підсумки піврічних реформ
11 червня, 18:25

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 20 червня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 20 червня 2025 року
Втрати ворога станом на 20 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 20 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Путін вірить, що переможе, якщо війна буде затяжною – ISW
Путін вірить, що переможе, якщо війна буде затяжною – ISW
Росія атакувала Україну безпілотниками: головне за ніч
Росія атакувала Україну безпілотниками: головне за ніч
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 червня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 червня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 20 червня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 20 червня 2025

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
248K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 червня: ситуація на фронті
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 червня 2025
34K
На вокзалах України замайорів біло-чорний прапор: що означають ці кольори
30K
У Львові невідомі запустили виробництво на арештованому заводі Медведчука
24K
Чим жорсткіше працює ТЦК та СП, тим більше у мене людей – заступник командира полку «Азов»
20K
Безугла погрожує перейти в опозицію

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua