Дрони уразили хімічний завод у Ставропольському краї

Губернатор регіону заявив, що проводиться обстеження території

У ніч проти 4 червня дрони уразили підприємство «Невинномиський Азот» у Ставропольському краї. Про це повідомляють російські пабліки, передає «Главком».

Зазначається, що це підприємство є найбільшим у Росії виробником азотних добрив та аміаку, що входить до групи «ЄвроХім».

Загальні виробничі потужності складають понад 1 мільйон тонн аміаку та 1,4 мільйона тонн аміачної селітри на рік. Виробництво карбаміду досягає 0,89 мільйона тонн на рік.

«Зафіксовано падіння уламків у промисловій зоні Невинномиська. За оперативними даними, є постраждалий, йому надається необхідна медична допомога. На місці працюють оперативні служби. Проводиться обстеження території», – заявив губернатор Володимир Володимиров.

Нагадаємо, у ніч на 23 травня у Липецькій області Росії безпілотники атакували заводПАТ «Енергія» в місті Єлець, який є одним з ключових підприємств із виробництва акумуляторів для військових дронів

До слова, 24 травня, у Тульській області РФ було уражено хімічне підприємство «Азот».

3 березня внаслідок нічної атаки дронів на нафтохімічне підприємство в російській Уфі уражено установку Л-24-7 на території НПЗ, а також зафіксовано пряме ураження об'єктів підприємства.

А саме – двох вертикальних сталевих резервуарів РВСП-3000 та магістральних трубопроводів подачі сировини. Також, як стверджується, детонував третій резервуар типу РВСП-2000.