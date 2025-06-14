Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Дрони уразили хімічний завод у Ставропольському краї

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Дрони уразили хімічний завод у Ставропольському краї
скриншот з відео

Губернатор регіону заявив, що проводиться обстеження території

У ніч проти 4 червня дрони уразили підприємство «Невинномиський Азот» у Ставропольському краї. Про це повідомляють російські пабліки, передає «Главком».

Зазначається, що це підприємство є найбільшим у Росії виробником азотних добрив та аміаку, що входить до групи «ЄвроХім».

Загальні виробничі потужності складають понад 1 мільйон тонн аміаку та 1,4 мільйона тонн аміачної селітри на рік. Виробництво карбаміду досягає 0,89 мільйона тонн на рік.

«Зафіксовано падіння уламків у промисловій зоні Невинномиська. За оперативними даними, є постраждалий, йому надається необхідна медична допомога. На місці працюють оперативні служби. Проводиться обстеження території», – заявив губернатор Володимир Володимиров.

Нагадаємо, у ніч на 23 травня у Липецькій області Росії безпілотники атакували заводПАТ «Енергія» в місті Єлець, який є одним з ключових підприємств із виробництва акумуляторів для військових дронів

До слова, 24 травня, у Тульській області РФ було уражено хімічне підприємство «Азот».

3 березня внаслідок нічної атаки дронів на нафтохімічне підприємство в російській Уфі уражено установку Л-24-7 на території НПЗ, а також зафіксовано пряме ураження об'єктів підприємства.

А саме – двох вертикальних сталевих резервуарів РВСП-3000 та магістральних трубопроводів подачі сировини. Також, як стверджується, детонував третій резервуар типу РВСП-2000. 

Читайте також:

Теги: завод росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп ризикує опинитися у пастці Путіна
Трамп у пастці Путіна: що чекає США і Україну до осені
5 червня, 15:22
Операція «Павутина» та переговори у Стамбулі. Чого чекати далі?
Операція «Павутина» і переговори у Стамбулі – що далі?
5 червня, 13:37
У місті Серпухов на честь ліквідованого окупанта буде створений мурал
Стало відомо про ліквідацію ЗСУ чотириразового чемпіона світу з паверліфтингу
4 червня, 12:00
Медведєв: російська армія «активно наступає і продовжить наступ»
Соратник Путіна пояснив, навіщо Росії переговори в Стамбулі
3 червня, 11:45
Задимлення від ударів під час операції СБУ «Павутина»
Українська атака дронами може мати незворотні наслідки для авіації РФ – WSJ
2 червня, 02:18
7 жовтня 2024 року плавець Колесніков став героєм пропагандистського відео
Росіяни, які підтримують війну, отримали допуск до участі у чемпіонаті світу з плавання
30 травня, 12:09
Врятовані лелеченята
На Київщині під час обстрілу загинула мама-лелека – прикрила собою пташенят
24 травня, 18:51
Нові санкції ще більше ізолюють економіку РФ
Британія вдарила санкціями по Санкт-Петербурзькій валютній біржі
20 травня, 13:31
Росіяни взяли в полон Дженкінса та жорстко його допитували
Суд РФ виніс вирок австралійцю, який воював на боці України
17 травня, 06:42

Суспільство

Дрони уразили хімічний завод у Ставропольському краї
Дрони уразили хімічний завод у Ставропольському краї
14 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Співав гімн під завалами. Журналісти розповіли історію 21-річного харківʼянина
Співав гімн під завалами. Журналісти розповіли історію 21-річного харківʼянина
Медиків в окопи? Зеленський змінив правила служби
Медиків в окопи? Зеленський змінив правила служби
«Творіг» чи «сир»? Пост мовознавиці спричинив суперечку в мережі
«Творіг» чи «сир»? Пост мовознавиці спричинив суперечку в мережі
Влаштовують засідки на цивільні авто. ДПСУ попередила про нову тактику окупантів
Влаштовують засідки на цивільні авто. ДПСУ попередила про нову тактику окупантів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
244K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 червня: ситуація на фронті
94K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 червня 2025
85K
Триває понад 500 обшуків: поліція проводить масштабну загальнодержавну спецоперацію
33K
РФ почала готувати стратегічні резерви: Сибіга пояснив, що це означає
8599
Окупанти знайшли нове місце для запуску «шахедів» на території України
7020
Втрати ворога станом на 13 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 24 хвилини
10 червня, 23:29
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
10 червня, 08:22
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua