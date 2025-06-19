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Євросоюз знайшов спосіб, як отримати більше грошей від заморожених активів РФ – Politico

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Євросоюз знайшов спосіб, як отримати більше грошей від заморожених активів РФ – Politico
Європейські партнери планують створити спеціальний інвестиційний фонд під егідою ЄС на кшталт Euroclear
фото: Reuters

Отримані додаткові кошти від російських активів мають посилити економічну спроможність України

Європейський Союз розробив схему переведення майже 200 млрд євро заморожених російських активів, що зберігаються у бельгійській фінансовій установі Euroclear, у більш ризикований інвестиційний фонд з вищими відсотками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

План європейських партнерів передбачає збільшення прибутку, аби допомогти українській економіці втриматися на плаву на тлі погроз президента США Дональда Трампа припинити фінансування. Водночас дії блоку не передбачають конфіскацію російських активів, бо деякі країни-члени ЄС виступають проти цього через юридичні ризики.

Наразі розглядається створення спеціального інвестиційного фонду під егідою ЄС. Це дасть змогу вкладати російські активи у більш прибуткові (але й більш ризиковані) інструменти, ніж нинішні депозити в Euroclear, які приносять найнижчий прибуток. Ще однією потенційною перевагою такого фонду є те, що цей механізм може допомогти обійти можливе вето Угорщини.

Російські активи заморожено в межах режиму санкцій ЄС, який поновлюється кожні пів року й потребує одностайної підтримки. Водночас деякі країни як от Угорщина та Словаччина погрожували не підтримати продовження обмежень.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підбив підсумки поїздки до Канади. Країни G7 готові збільшити військову підтримку України та разом відбудовувати країну після закінчення війни.

Як писала газета The Telegraph, США фактично вже підтвердили свій намір покинути Україну напризволяще, тоді як Європа допомагає більше на словах, ніж на ділі. За час повномасштабної війни Україна отримала від США військової допомоги приблизно на $74 млрд, включно із такими цінними системами як ЗРК Patriot, балістичні ракети Atacms та реактивні артилерійські системи Himars.

Раніше Палата представників Конгресу США підтримала пропозицію адміністрації Вашингтона щодо скорочення на $9,4 млрд держфінансування програм іноземної допомоги.

Як повідомлялося, Німеччина надасть Україні військову підтримку на 5 млрд євро, включаючи фінансування виробництва далекобійної зброї, постачання систем ППО, боєприпасів і медичного обладнання.

До слова, Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленості на рівні персоналу щодо восьмого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF).

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Теги: Європейський союз росія санкції

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