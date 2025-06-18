Гашек: Трамп допомагає Путіну легалізувати всі його жахливі злочини

Гашек: Трампу вдалося розрекламувати найбільшого злочинця сучасного світу Путіна

Легендарний хокейний голкіпер з Чехії Домінік Гашек критично відгукнувся про президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком».

«Американський президент Дональд Трамп буквально втік із зустрічі G7. Однак, йому вдалося розрекламувати найбільшого злочинця сучасного світу – Путіна – всьому світу. Замість того, щоб зробити все можливе, щоб допомогти притягнути злочинця Путіна до відповідальності в Гаазі, він допомагає йому легалізувати всі його жахливі злочини», – написав Гашек в Х.

Варто зазначити, що Гашек активно виступає проти участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях з моменту вторгнення російських військ в Україну.

Гашек – олімпійським чемпіоном 1998 року, дворазовий володар Кубка Стенлі 2002 та 2008 років. Експерти вважають Домініка одним з найкращих воротарів в історії найсильнішої хокейної ліги світу НХЛ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підбив підсумки поїздки до Канади. Країни G7 готові збільшити військову підтримку України та разом відбудовувати країну після закінчення війни. За словами президента, під час саміту вдалося досягти «конкретних рішень» щодо збільшення військової підтримки, домовитися про нові транші допомоги коштом заморожених російських активів та додаткові санкції проти РФ.

Президент США залишив круглий стіл «Великої сімки» раніше запланованого часу «через події на Близькому Сході», згідно з офіційною заявою Білого дому. Пізніше Дональд Трамп категорично спростував твердження президента Франції Еммануеля Макрона про те, що він достроково покинув саміт лідерів G7 у Канаді для роботи над припиненням вогню між Ізраїлем та Іраном. Трамп назвав Макрона «шукачем публічності» і заявив, що причина його повернення до Вашингтона є «набагато більшою».

Як повідомлялося, лідери країн «Великої сімки» не оприлюднять спільну заяву щодо війни в Україні через незгоду з боку США. Раніше «Главком» писав, що прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні продемонструвала явне невдоволення після короткої розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном на полях саміту «Великої сімки».

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує $40 млрд щорічної бюджетної підтримки. Також під час виступу на саміті він закликав міжнародних партнерів продовжити постачання систем протиповітряної оборони та сприяти їхньому виробництву безпосередньо в Україні.