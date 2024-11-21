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Карта бойових дій в Україні станом на 21 листопада 2024 року

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 21 листопада 2024 року
Ситуація на фронті 21 листопада
фото з відкритих джерел

Противник зосередив основні атаки на Курахове

Протягом минулої доби противник завдав одного ракетного удару, 61 авіаційного удару із застосуванням 91 КАБ, понад 560 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 3 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 листопада 2024 року фото 1
Фото: ISW

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 147 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільш інтенсивні бої відбуваються на Курахівському та Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Відбулося чотири бойових зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська та Стариці, поблизу Козачої Лопані ворог скинув три керовані авіаційні бомби.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 листопада 2024 року фото 2
мапа: deepstatemap

На Куп’янському напрямку

Противник 23 рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Колісниківки, Загризового, Кучерівки, Кругляківки та Зеленого Гаю.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 листопада 2024 року фото 3
мапа: deepstatemap

На Лиманському напрямку

Десять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися в напрямку Чернещини, Зарічного та Тернів. Активно застосовував бомбардувальну та штурмову авіацію по районах населених пунктів Новоєгорівка та Закітне.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 листопада 2024 року фото 4
мапа: deepstatemap

На Торецькому напрямку

Ворог сім разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби окупанти в районах населених пунктів Торецьк та Щербинівка п’ять разів отримали жорстку відсіч від наших захисників. Дві атаки тривають до цього часу.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 листопада 2024 року фото 5
Фото: deepstatemap

На Покровському напрямку

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж минулого дня, агресор здійснив 33 штурмових та наступальних дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Миролюбівка, Пустинка, Промінь, Крутий Яр, Красний Яр, Лисківка, Юр'ївка, Жовте, Петрівка, Даченське, Новоолексіївка, Григорівка та Пушкіне.

Двадцять дві атаки на напрямку українські захисники вже відбили, ще одинадцять боєзіткнень – тривають. В той самий час ворог завдав авіаційних ударів по населеним пунктам Миролюбівка, Суха Балка, Стара Миколаївка, Лисівка, загалом скинувши 15 керованих бомб. Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території.

За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день втрати агресора на даному напрямку склали 223 особи, з них 91 — безповоротно. Знищено один БТР, чотири автомобілі, дві БМП та три багі. Окрім того, пошкоджено міномет та бронетранспортер окупантів.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 листопада 2024 року фото 6
мапа: deepstatemap

На Курахівському напрямку

Нараховується 23 бойових зіткнення. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Берестки, Зоря, Сонцівка, Максимільянівка, Катеринівка, Єлизаветівка та Антонівка. Підрозділи Сил оборони відбили сім атак противника, 16 атак тривають дотепер. Авіаційних ударів керованими бомбами зазнали населені пункти Улакли та Андріївка. Водночас на цьому напрямку Силами оборони знешкоджено 127 окупантів, з них 59 - безповоротно. Знищено один танк, дев’ять броньованих бойових машин, дві одиниці автомобільної та сім одиниць мототехніки.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 листопада 2024 року фото 7
мапа: deepstatemap

На Времівському напрямку

Відбулося 28 боєзіткнень. П’ять ворожих штурмів вже зупинено нашими оборонцями в районах Трудового, Костянтинопольського, Роздольного, Великої Новосілки та Новодарівки. Запеклі бої тривають до цього часу. Також ворог активно застосовував авіацію в районі Олексіївки та Новодарівки, скинувши вісім керованих авіаційних бомб.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 листопада 2024 року фото 8

На Придніпровському напрямку

Наші воїни п’ять разів відбивали атаки російських загарбників на Придніпровському напрямку.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 листопада 2024 року фото 9
мапа: deepstatemap

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по території росії. За минулу добу відомо про 20 авіаційних ударів із застосуванням 33 КАБ.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.
Генштаб за минулу добу відзначив воїнів 39-го окремого зенітного ракетного полку та 124-ої окремої бригади територіальної оборони, які в надзвичайно складних умовах стримують атаки переважаючих сил противника, завдають йому серйозних втрат.

Нагадаємо, триває 1002-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти авіація Генштаб Миколаїв Торецьк озброєння втрати ворог війна Україна

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