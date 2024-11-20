1000 днів війни. Генштаб назвав головне досягнення

Начальник Генштабу в ексклюзивному інтерв’ю перелічив найуспішніші операції ЗСУ

Головний успіх за тисячу днів повномасштабної війни – Україна є. Україна вистояла і залишається суверенною державною. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал Анатолій Баргилевич.

«Подивіться, за майже три роки широкомасштабної війни ворог не взяв жодного обласного центру. Збройні Сили України досі сильні, попри те, що нам протистоїть дуже потужний противник з ресурсом, який за всіма параметрами переважає наш», – наголосив офіцер.

Він нагадав, що ЗСУ провели ряд успішних операцій – київська оборонна операція, харківська наступальна операція. «Ми відігнали ворога від Харкова (жовтень 2022 року, – «Главком») і дали можливість харків’янам повернутися в місто (Анатолій Баргилевич на той час був начальником штабу оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», яке втілило цю операцію, – «Главком»). Крім того, восени 2022 було звільнено майже 12 тис. кв. км Харківщини. Це була активна, добре продумана операція, несподівана для противника; малими силами і дуже обмеженим ресурсом ми фактично розгромили їхнє угруповання, яке було на тому напрямку», – підкреслив начальник Генштабу.

Баргилевич зауважив, що, згідно з основами оперативного мистецтва (поняття у військовій науці), наступ проводять, якщо співвідношення сил щодо сил противника не менше, ніж 3:1, тоді можна досягти успіху. «Коли ми (оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця», – «Главком») проводили наступальні операції у 2022 році, ми жодного разу не досягали такої переваги, ми мали менше людей для наступу, але успіх отримували. Це вже нове слово в оперативному мистецтві», – наголосив Баргилевич.

Потім було звільнено частину Луганської та Донецької областей в районі Слов’янська і північніше. Утім, до Кремінної дійти не вдалося. Пригадав Баргилевич і звільнення Херсона та Херсонщини по лінії Дніпра.

«2023 рік ми (війська, підпорядковані угруповання «Хортиця», – «Главком») були в обороні, вважаю, успішній. Як би там хто не оцінював, але якщо порахувати співвідношення тих сил та засобів, якими противник наступав, і тих, які мали Сили оборони України, тобто 1:8 на користь противника, то ми успішно тримали оборону на Сході. Після боїв у Бахмуті таке найпотужніше військове угруповання противника, як ЧВК «Вагнер», фактично перестало існувати, а пораненими та вбитими ворог там зазнав втрат майже у 50 тисяч», – сказав генерал.

Нагадаємо, у травні, як підтвердила розвідка, ворог планував наступати на сумському напрямку з Курської області для створення 20-30-кілометрової так званої «буферної зони» на півночі України. Це мало стати продовженням російської операції на харківському напрямку, але завдяки курській операції Сили оборони випередили ворога.