Стало відомо, скільки немовлят народилося у столиці за 1000 днів війни

Із 24 лютого 2022 року в Києві одружилися 65 655 пар

За 1 000 днів повномасштабного вторгнення у столиці народилося 52 214 немовлят та одружилися 65 655 пар. Про це розповів на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Як зазначається, з 24 лютого 2022 року в Києві одружилися 65 655 пар. «Нині ж ми боремося за можливість створювати нові родини, жити щасливо, будуючи майбутнє для наших дітей на своїй вільній землі. За 1000 днів повномасштабної війни в Києві одружилися 65 655 пар. Попри повітряні тривоги й ракетні обстріли в пологових будинках і сховищах народилося 52 214 немовлят: 26 840 хлопчиків і 25 374 дівчинки. Серед новонароджених – 933 двійні та сім трієнь», – повідомив Поворозник.

«1000 днів від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну або 3 925 днів від початку окупації росією Криму і Севастополя. Уже 1000 днів країна-агресор постійно обстрілює територію України з усіх можливих видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ. А українці борються за свою Незалежність, Волю і Свободу!», – додав заступник голови КМДА.

Нагадаємо, за даними Міністерства юстиції, за перше півріччя 2024 року в Україні народилося 87 655 немовлят. Найбільше народжень зафіксовано у Києві, Львівській та Дніпропетровській областях, також одружилися 72 766 пар.

Зокрема у Києві народилось – 9 695 дітей, Львівській області - 7 923, Дніпропетровській - 6 962, Одеській - 6 197, Київській - 4 947, Рівненській – 4 532, Закарпатській – 4 323, Вінницькій – 4 005, Івано-Франківській – 3 916 та Харківській – 3 798.

За даними Мін'юста, водночас зафіксовано 250 972 смертей. Найбільше немовлят та померлих в Україні було на Дніпропетровщині та в Києві. У 1,5 рази скоротилася народжуваність цьогоріч у порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення: 87 655 дітей проти 132 595 у 2021.

Нагадаємо, чисельність населення України до 2030 року може скоротитися до 24–32 млн осіб. Такий прогноз під час дискусії «Зміна демографічної ситуації в країні: прогнози і виклики для держави» дала директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Елла Лібанова.



