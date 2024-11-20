Переговори між РФ та Україною. The Economist припустив, коли закінчиться війна

Журнал пише, що поки триватимуть переговори між РФ та Україною, може виникнути напівзаморожений конфлікт

The Economist вважає, що Україні доведеться прийняти втрату частини своєї території

Вже у 2025 році війна Росії проти України може закінчитися шляхом перемовин. Про це пише журнал The Economist.

«2025 рік може стати роком, коли бойові дії в основному завершаться. Обидві сторони близькі до виснаження, і прихильники кожної з них хотіли б, щоб конфлікт згас. У Вашингтоні це буде пріоритетом для нової адміністрації Дональда Трампа», – йдеться у матеріалі.

The Economist вважає, що Україні доведеться прийняти втрату частини своєї території, тобто Крим і східний Донбас. Натомість вона повинна мати надійні гарантії безпеки, ідеальними з яких є повноправне членство в НАТО.

«Поки триватимуть переговори, може виникнути напівзаморожений конфлікт. Недосконалий, але набагато кращий, ніж зараз», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін готовий обговорити угоду про припинення вогню в Україні з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Однак він відкидає будь-які серйозні територіальні поступки та наполягає на тому, щоб Київ відмовився від наміру вступити в НАТО.

Також колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що завершення бойових дій у 2025 році можливе, але, ймовірніше, вдасться лише заморозити конфлікт або знизити його інтенсивність.

До слова, китайська делегація в ООН закликала до негайних переговорів між Росією та Україною, заявивши, що обидві сторони продовжують прагнути до перемоги через силу.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Путін не зацікавлений у мирі та не готовий до переговорів щодо його досягнення. Натомість він має намір загострити бойові дії.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що Путіну вигідно сідати за стіл переговорів, проте він не зацікавлений у досягненні реальних домовленостей.