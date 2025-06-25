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Карта бойових дій в Україні станом на 25 червня 2025 року

Ростислав Вонс
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Ростислав Вонс
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Карта бойових дій в Україні станом на 25 червня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Facebook/Генштаб

Триває 1218-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 165 боєзіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав трьох ракетних та 64 авіаційних ударів, застосував дев’ять ракет та скинув 118 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6338 обстрілів, зокрема 106 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3943 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Вовчанські Хутори, Артільне, Зибине Харківської області; Попів Яр Донецької області; Малинівка, Новоандріївка, Кам’янське, Новоолександрівка, Новопавлівка, Степногірськ Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири артилерійських засоби, два пункти управління безпілотними літальними апаратами, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби українські воїни відбили п’ять атак загарбників. Також ворог завдав десять авіаційних ударів, застосувавши при цьому 16 керованих авіаційних бомб, та здійснив 189 обстрілів, п’ять із яких – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 червня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог вісім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 червня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки, Кругляківки, Зеленого Гаю, в бік Піщаного й Курилівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 червня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 18 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Колодязі, Торське, у напрямках Нового Миру, Зеленої Долини, Шандриголового, Греківки та Дружелюбівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 червня 2025 року фото 4

На Сіверському напрямку

Ворог здійснив п’ять спроб йти вперед в районах Григорівки та Івано-Дар’ївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 червня 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Окупанти вісім разів атакували в районах Часового Яру, Ступочок та в напрямку Білої Гори.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 червня 2025 року фото 6

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив 15 атак неподалік Торецька, Неліпівки, у напрямках Русиного Яру та Яблунівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 червня 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 65 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Срібне, Богданівка, Новосергіївка, Єлизаветівка, Промінь, Малинівка, Мирне, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Чугуєве, Сергіївка, Новомиколаївка, Котлярівка, Олексіївка, Дачне та в бік Муравки, Мирнограду, Полтавки й Володимирівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 червня 2025 року фото 8

На Новопавлівському напрямку

Противник протягом минулого дня здійснив 14 атак поблизу населених пунктів Багатир, Зелене Поле, Веселе, Новосілка, Шевченко, Вільне Поле, а також у бік Новополя, Запоріжжя та Комара.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 червня 2025 року фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Противник за підтримки авіації здійснив одну атаку на позиції наших захисників поблизу населеного пункту Малинівка – успіху не мав.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 червня 2025 року фото 10

На Оріхівському напрямку

Сили оборони відбили одну атаку окупаційних військ в районі населеного пункту Кам’янське.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 червня 2025 року фото 11

На Придніпровському напрямку

Минулої доби ворог тричі атакував позиції Сил оборони.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 червня 2025 року фото 12

Нагадаємо, триває 1218-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти Генштаб

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