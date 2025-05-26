Нічна атака на Київщину: є пошкодження у трьох районах
На Київщині працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі
У ніч проти понеділка, 26 травня, російські окупанти завдали чергового комбінованого удару дронами та крилатими ракетами на Київщину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.
«В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає», – йдеться у повідомленні.
Влучань в об’єкти критичної інфраструктури допущено не було.
Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі пошкоджено три приватні будинки та господарчі споруди. У Фастівському районі пошкоджено один приватний будинок. У Бучанському районі пошкоджено автомобіль.
Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.
Нагадаємо, кияни третю ніч поспіль прокидаються від російських вибухів. Цієї ночі тривога тривала шість годин. Ворог бив ударними дронами. Внаслідок атаки є пошкодження в Дніпровському районі міста. В одному з житлових будинків вибито вікна. Також, зафіксовано падіння уламків на території гаражного кооперативу та закладу відпочинку.
Вночі, 25 травня, Росія масовано атакувала Україну. Під удар «шахедами» та ракетами потрапив Київ. У столиці є пошкодження та постраждалі.
Український артист і композитор Анатолій Матвійчук після нічної атаки на столицю у ніч на 25 травня написав вірш.
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