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Ворог штурмує малими групами. Прикордонники повідомили про ситуацію на Сумщині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Ворог штурмує малими групами. Прикордонники повідомили про ситуацію на Сумщині
Окупанти не використовують броньовану техніку, а лише піхотні групи
фото з відкритих джерел

За словами аналітиків DeepState, російські загарбники перебувають за 20 км від Сум

Російська армія продовжує тиснути малими штурмовими групами у прикордонні Сумської області. Про це повідомляє Главком з посиланням на речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка, якого цитує «Інтерфакс-Україна».

«Щодо напрямку у Сумській області. Тактика дій противника щодо застосування малих штурмових груп чи груп піхоти, що намагаються зайти на нашу територію, аби розширити зону боїв вже безпосередньо по території України, залишається. Броньовану техніку ворог не використовує, тільки піхотні групи, які періодично намагаються застосовувати чи то квадроцикли, чи мотоцикли з метою швидкості просування вглиб території нашої країни і закріплення», – каже він.

За словами Демченка, ворог, розуміючи, що не може піхотними групами досягти своїх цілей, здійснює прицільні обстріли з артилерії, авіації, аби знищити позиції українських захисників. Також останнім часом РФ збільшує число напрямків, які намагається застосувати для просування малих штурмових груп. Зокрема, до населених пунктів Басівка та Журавка, де окупанти застосовують цю тактику, додалися ще Веселівка та Володимирівка.

«Це все фактично в одній операційній зоні. Протяжність по лінії кордону незначна. Якщо порівнювати всю протяжність кордону з РФ в межах Сумщини - це понад 550 км загалом. Дії ворога відмічаюся в невеличкій частині», – пояснив прикордонник.

Речник ДПСУ наголосив, що залишається загроза через диверсійну діяльність противника. Вони діють, як правило, або на півночі Сумщини (ближче до Чернігівщини), або південніше (ближче до Харківщини). Найбільше спроб заходу ворожих ДРГ – в межах кордону по Сумській області.

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомило, що російські загарбники окупували Андріївку та Водолаги на Сумщині. Від Андріївки до Сум трохи менше як 23 км.

Як повідомлялося, що начальник Сумської ОВА Олег Григоров підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів Сумського району. Таким чином на сьогодні під обов’язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів Сумської області.

До слова, Росія зібрала достатньо сил, щоб розпочати наступ на Сумщину. Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що наразі окупанти на Сумському напрямку накопичують свої сили. За його словами, понад 50 тис. росіян вже стягнуто до цього району.

Також «Главком» писав, чому Україні не можна допустити втрату Юнаківки на Сумщині.

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Теги: Держприкордонслужба Сумщина окупанти

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