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Карта бойових дій в Україні станом на 29 травня 2025 року

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Карта бойових дій в Україні станом на 29 травня 2025 року
За минулу добу відбулося 205 бойових зіткнень
фото: Генштаб ЗСУ

Триває 1191-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 205 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, застосувавши три ракети та 93 авіаудари, скинувши 176 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5430 обстрілів, зокрема 158 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3279 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Великий Прикіл, Угроїди, Есмань Сумської області; Довга Балка, Зоря, Олександро-Калинове, Новоторецьке, Покровськ, Новоукраїнка, Мирноград, Сухий Яр, Запоріжжя, Комар, Мирне Донецької області; Малинівка Запорізької області. Про це інформує «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному пункту управління безпілотними літальними апаратами та двом артилерійським засобам противника.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 травня 2025 року фото 1

Вчора відбулося вісім атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Загризового та Зеленого Гаю.

На Сіверському напрямку

Наші воїни успішно зупинили три атаки противника в напрямку населених пунктів Верхньокам’янське та Григорівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 травня 2025 року фото 2

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 травня 2025 року фото 3

Ворог атакував 24 рази, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Рідкодуб, Колодязі, Надія, Греківка, у Серебрянському лісі, а також у напрямку населених пунктів Карпівка, Середнє, Новий Мир, Зелена Долина.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 травня 2025 року фото 4

Окупанти 15 разів атакували у бік Маркового, Предтечиного та поблизу Часового Яру й Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 травня 2025 року фото 5

 Ворог здійснив 21 атаку у районах Торецька, Диліївки, Дружби та в бік Плещіївки й Олександро-Калинового.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 травня 2025 року фото 6

Наші захисники зупинили 54 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Миролюбівка, Малинівка, Мирне, Лисівка, Котлине, Удачне, Котлярівка, Горіхове та у напрямку населених пунктів Зоря, Олексіївка, Русин Яр, Новомиколаївка, Яблунівка.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 травня 2025 року фото 7

Противник протягом минулого дня здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле та в напрямку Воскресенки й Одрадного.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 травня 2025 року фото 8

Окупаційні війська шість разів штурмували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Щербаки, Степове, Новоданилівка та Роботине.

На Курському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 травня 2025 року фото 9

Минулої доби на даному напрямку відбулося 33 боєзіткнення, ворог завдав 20 авіаударів, скинувши при цьому 38 керованих авіаційних бомб, і здійснив 205 обстрілів, чотири з яких – із реактивної системи залпового вогню.
Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1050 осіб. Також українські воїни знешкодили одну бойову броньовану машину, 31 артилерійську систему, 81 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня та 56 одиниць автомобільної техніки окупантів.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 1191-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти ЗСУ війна Генштаб фронт

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