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Карта бойових дій в Україні станом на 26 липня 2024 року

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 26 липня 2024 року
На фронті відбулося 126 бойових зіткненнь
фото з відкритих джерел

Найбільш запеклі бої точаться на Покровському напрямку

За добу російські загарбники завдали по території України 66 авіаударів, скинувши 105 КАБів. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 430 дронів-камікадзе та здійснили понад 3400 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
 

Карта бойових дій в Україні станом на 26 липня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

На даний час відбулося 126 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Покровський напрямок залишається найгарячішою точкою фронту. Російські війська понад 30 разів без успіху штурмували наші оборонні рубежі в районі населених пунктів Олександропіль, Воздвиженка, Новоолександрівка, Тимофіївка, Іванівка, Веселе, Новоселівка Перша та Яснобродівка. 

На Харківському напрямку

Ворог дев’ять разів атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська, Глибокого та Тихого. Сім боїв - завершено, ще два - тривають.
 

Карта бойових дій в Україні станом на 26 липня 2024 року фото 2
мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Противник вісім разів проводив наступальні штурми біля Синьківки, Петропавлівки, Стельмахівки та Степової Новоселівки. Українські захисники відбили шість атак, ще дві - досі продовжуються.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 липня 2024 року фото 3
мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники 12 разів атакували позиції українців поблизу Макіївки та Невського, а також у районі Серебрянського лісу. Дев’ять атак - відбито, три - продовжуються.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 липня 2024 року фото 4
мапа: deepstate

На Сіверському напрямку

Під час бойових зіткнень оборонці української землі зупинили п’ять ворожих атак у районах Верхньокам’янського, Спірного та Миколаївки. Наразі триває одне боєзіткнення. Ситуація під контролем наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 липня 2024 року фото 5
мапа: deepstate

 

На Краматорському напрямку

 Ворог здійснив 13 наступальних дій поблизу Іванівського, Часового Яру, Калинівки, Майського та Григорівки. Сили оборони відбили дев’ять атак, ще чотири - продовжуються..

Карта бойових дій в Україні станом на 26 липня 2024 року фото 6
мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

Росіяни вісім разів атакували українські війська біля Залізного, Нью-Йорка та Північного. Сім боїв - завершено, ще одне боєзіткнення - триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 липня 2024 року фото 7
мапа: deepstate

На Покровському напрямку

Найбільшу активність російські загарбники проявили на Покровському напрямку. Від початку цієї доби, росіяни 31 раз намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів, зокрема, Олександропіль, Воздвиженка, Новоолександрівка, Тимофіївка, Іванівка, Веселе, Новоселівка Перша та Яснобродівка. Сили оборони відбили 18 атак, 13 – ще продовжуються. Ворог концентрує зусилля біля Новоолександрівки та Веселого. За уточненою інформацією, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 201 окупант, 68 з них - безповоротно. Також знищено гармату 2А36 «Гіацинт-Б», п’ять БПЛА різних видів та 10 одиниць автотранспорту. Крім цього, пошкоджено артилерійську установку 2С1 «Гвоздика», гаубицю Д-30, міномет 2Б11 та дві одиниці автотранспорту.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 липня 2024 року фото 8
мапа: deepstate

 

На Курахівському напрямку

Ворог 15 разів атакував наші позиції поблизу Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки. Дванадцять атак - відбито, три – досі тривають.

На Времівському напрямку

Противник здійснив 13 наступальних дій біля Костянтинівки, Водяного, Великої Новосілки та Роздольного. Наші захисники зупинили 10 ворожих штурмів, ще три бої - продовжуються.

Придніпровському напрямку

Усі зусилля окупантів потіснити наші підрозділи із займаних позицій на лівобережжі Дніпра – також не мали успіху.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

 

Теги: росіяни ворог Миколаїв Генштаб окупанти

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