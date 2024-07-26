Карта бойових дій в Україні станом на 26 липня 2024 року

Найбільш запеклі бої точаться на Покровському напрямку

За добу російські загарбники завдали по території України 66 авіаударів, скинувши 105 КАБів. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 430 дронів-камікадзе та здійснили понад 3400 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.



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Новини війни в Україні

На даний час відбулося 126 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Покровський напрямок залишається найгарячішою точкою фронту. Російські війська понад 30 разів без успіху штурмували наші оборонні рубежі в районі населених пунктів Олександропіль, Воздвиженка, Новоолександрівка, Тимофіївка, Іванівка, Веселе, Новоселівка Перша та Яснобродівка.

На Харківському напрямку

Ворог дев’ять разів атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська, Глибокого та Тихого. Сім боїв - завершено, ще два - тривають.



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На Куп’янському напрямку

Противник вісім разів проводив наступальні штурми біля Синьківки, Петропавлівки, Стельмахівки та Степової Новоселівки. Українські захисники відбили шість атак, ще дві - досі продовжуються.

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На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники 12 разів атакували позиції українців поблизу Макіївки та Невського, а також у районі Серебрянського лісу. Дев’ять атак - відбито, три - продовжуються.

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На Сіверському напрямку

Під час бойових зіткнень оборонці української землі зупинили п’ять ворожих атак у районах Верхньокам’янського, Спірного та Миколаївки. Наразі триває одне боєзіткнення. Ситуація під контролем наших військ.

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На Краматорському напрямку

Ворог здійснив 13 наступальних дій поблизу Іванівського, Часового Яру, Калинівки, Майського та Григорівки. Сили оборони відбили дев’ять атак, ще чотири - продовжуються..

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На Торецькому напрямку

Росіяни вісім разів атакували українські війська біля Залізного, Нью-Йорка та Північного. Сім боїв - завершено, ще одне боєзіткнення - триває.

мапа: deepstate

На Покровському напрямку

Найбільшу активність російські загарбники проявили на Покровському напрямку. Від початку цієї доби, росіяни 31 раз намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів, зокрема, Олександропіль, Воздвиженка, Новоолександрівка, Тимофіївка, Іванівка, Веселе, Новоселівка Перша та Яснобродівка. Сили оборони відбили 18 атак, 13 – ще продовжуються. Ворог концентрує зусилля біля Новоолександрівки та Веселого. За уточненою інформацією, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 201 окупант, 68 з них - безповоротно. Також знищено гармату 2А36 «Гіацинт-Б», п’ять БПЛА різних видів та 10 одиниць автотранспорту. Крім цього, пошкоджено артилерійську установку 2С1 «Гвоздика», гаубицю Д-30, міномет 2Б11 та дві одиниці автотранспорту.

мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

Ворог 15 разів атакував наші позиції поблизу Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки. Дванадцять атак - відбито, три – досі тривають.

На Времівському напрямку

Противник здійснив 13 наступальних дій біля Костянтинівки, Водяного, Великої Новосілки та Роздольного. Наші захисники зупинили 10 ворожих штурмів, ще три бої - продовжуються.

Придніпровському напрямку

Усі зусилля окупантів потіснити наші підрозділи із займаних позицій на лівобережжі Дніпра – також не мали успіху.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.