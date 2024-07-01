Втрати ворога станом на 1 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Нині триває 859-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1110 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 1 липня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 1 липня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 1 липня втратила:

особового складу ‒ близько 543810 (+1110) осіб,

танків ‒ 8099 (+19) од,

бойових броньованих машин ‒ 15550 (+26) од,

артилерійських систем – 14599 (+66) од,

РСЗВ – 1111 (+1) од,

засоби ППО ‒ 874 (+1) од,

літаків – 360 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11620 (+36),

крилаті ракети ‒ 2333 (+2),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19713 (+70) од,

спеціальна техніка ‒ 2448 (+0)

Втрати ворога станом на 1 липня 2024 інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 1 липня:

у Чорному морі два ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет «Калібр», ракети відсутні;

в Азовському морі два ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні;

в Середземному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – сім суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – чотири судна, з них двоє рухались з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 1 липня 2024 року інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 859-й день повномасштабної війни в Україні.

До слова, захід повинен поспішити надати Україні підтримку, необхідну для проведення контрнаступальних операцій, щоб зруйнувати теорію перемоги російського диктатора Володимира Путіна і не допустити затягування війни більше.