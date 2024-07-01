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Втрати ворога станом на 1 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 1 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Нині триває 859-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Facebook/Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1110 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 1 липня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 1 липня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 1 липня втратила:

  • особового складу ‒ близько 543810 (+1110) осіб,
  • танків ‒ 8099 (+19) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15550 (+26) од,
  • артилерійських систем – 14599 (+66) од,
  • РСЗВ – 1111 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 874 (+1) од,
  • літаків – 360 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11620 (+36),
  • крилаті ракети ‒ 2333 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19713 (+70) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2448 (+0)
Втрати ворога станом на 1 липня 2024
Втрати ворога станом на 1 липня 2024
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 1 липня:

  • у Чорному морі два ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет «Калібр», ракети відсутні;
  • в Азовському морі два ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні;
  • в Середземному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – сім суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – чотири судна, з них двоє рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 1 липня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 1 липня 2024 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 859-й день повномасштабної війни в Україні.

До слова, захід повинен поспішити надати Україні підтримку, необхідну для проведення контрнаступальних операцій, щоб зруйнувати теорію перемоги російського диктатора Володимира Путіна і не допустити затягування війни більше.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2024 року
Теги: війна Генштаб окупанти ЗСУ

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