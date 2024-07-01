Втрати ворога станом на 1 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1110 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 1 липня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 1 липня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 1 липня втратила:
- особового складу ‒ близько 543810 (+1110) осіб,
- танків ‒ 8099 (+19) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15550 (+26) од,
- артилерійських систем – 14599 (+66) од,
- РСЗВ – 1111 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 874 (+1) од,
- літаків – 360 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11620 (+36),
- крилаті ракети ‒ 2333 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19713 (+70) од,
- спеціальна техніка ‒ 2448 (+0)
Активність флоту окупантів станом на 1 липня:
- у Чорному морі два ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет «Калібр», ракети відсутні;
- в Азовському морі два ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні;
- в Середземному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – сім суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – чотири судна, з них двоє рухались з протоки Босфор.
Нині триває 859-й день повномасштабної війни в Україні.
До слова, захід повинен поспішити надати Україні підтримку, необхідну для проведення контрнаступальних операцій, щоб зруйнувати теорію перемоги російського диктатора Володимира Путіна і не допустити затягування війни більше.
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