Патрульні збільшили кількість приладів TruCAM на дорогах: список

Загалом на дорогах України працюватиме 160 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 295 ділянках автомобільних доріг

У регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема в Донецькій та Луганській областях, прилади контролю за вимірюванням швидкісного режиму транспортних засобів тимчасово не використовуються

В Україні збільшили кількість приладів TruCAM та ділянок, на яких патрульні вимірюватимуть швидкість. Тепер швидкість вимірювати будуть на 17 нових ділянках. Про це повідомила Патрульна поліція України.

Зазначається, що прилади TruCAM патрульні використовують поряд з камерами автоматичної фіксації. Адже більша ефективність у контролі за швидкістю руху досягається тільки в поєднанні методів вимірювання.

Місця визначено відповідно до стану аварійності та на аварійно-небезпечних ділянках і місцях (ділянках) концентрації ДТП, скоєних через порушення водіями встановлених обмежень швидкості руху.

У регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема в Донецькій та Луганській областях, прилади контролю за вимірюванням швидкісного режиму транспортних засобів тимчасово не використовуються, а в Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській — використовуються на окремих ділянках автомобільних доріг.

Загалом на дорогах України працюватиме 160 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 295 ділянках автомобільних доріг. інфографіка Патрульної поліції України, Facebook

З урахуванням воєнного стану та результатів проведеного аналізу аварійності, до 333 ділянок внесені такі зміни:

додано 17 нових ділянок,

внесено зміни до 3 ділянок,

видалено з переліку 1 ділянку,

призупинено роботу на 54 ділянках.

Загалом на дорогах України працюватиме 160 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 295 ділянках автомобільних доріг.

Важливо:

про використання приладів вимірювання швидкості вас повідомлятимуть дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень;

у місцях фіксації порушень стоятиме службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.

Переглянути карту й перелік місць з оновленою інформацією можна за посиланням.

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Місця розташування TruCAM визначено відповідно до стану аварійності та на аварійно-небезпечних ділянках і місцях (ділянках) концентрації ДТП, скоєних через порушення водіями встановлених обмежень швидкості руху інфографіка: Патрульна поліціяя Києва

Нагадаємо, 17 березня 2021 року набрав чинності закон, що посилює відповідальність водіїв за порушення правил дорожнього руху.

До слова, суд пояснив, у яких випадках штраф за перевищення швидкості є незаконним.