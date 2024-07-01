Росіяни обстріляли на Харківщині поле стиглої пшениці площею 110 га (фото)

Сьогодні близько 16:00 ворог завдав удару по стиглому пшеничному лану

О 17:10 пожежу ліквідували

Росіяни продовжують намагання знищити український урожай. Сьогодні, 1 липня, російська армія обстріляла поле стиглої пшениці на Харківщині. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Це сталося поблизу села Карасівка Золочівської громади близько 16:00, внаслідок обстрілу поле спалахнуло.

Рятувальники швидко локалізували загорання, аби не допустити знищення усього поля, загальною площею у 110 га фото: ДСНС України

«Сьогодні близько 16:00 ворог завдав удару по стиглому пшеничному лану… Сталася пожежа. Рятувальники швидко локалізували загорання, аби не допустити знищення усього поля, загальною площею у 110 га», – повідомили рятувальники.

Вони зазначили, що о 17:10 пожежу ліквідували.

4 фото На весь екран





Рятувальники швидко локалізували загорання, аби не допустити знищення усього поля, загальною площею у 110 га фото: ДСНС України

Нагадаємо, 30 червня, російські окупанти запустили по Києву дві крилаті ракети «Іскандер-К». Обидві вдалось збити, втім внаслідок падіння уламків були руйнування. Про це повідомив речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Як повідомлялося, ракетний удар по Києву 30 червня відрізняється від численних останніх повітряних атак ворога по столиці України.

До слова, у неділю, 30 червня, російські загарбники вдарили ракетами по Київській області. Внаслідок атаки постраждало троє осіб, одна з них – дитина.