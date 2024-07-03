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Обстріл Дніпра та черговий транш від МВФ. Головне за 3 липня

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Обстріл Дніпра та черговий транш від МВФ. Головне за 3 липня
Сьогодні, 3 липня, окупанти спрямували ракети і ударні БпЛА по Дніпру
фото: олова Дніпропетровської обласної ради

Як зазначив Зеленський, російський терор можуть зупинити тільки дві речі – сучасні системи ППО та далекобійність нашої зброї.

 

Росіяни здійснилм ракетно-дронову атаку на Дніпро, країни НАТО домовилися надати Україні €40 млрд військової допомоги у 2025 році, 

«Главком» склав добірку новин 2 липня, щоб ви були в курсі головних подій:

Росіяни обстріляли Дніпро: є загиблі та поранені

Ворог продовжує підступні атаки по Україні. Сьогодні, 3 липня, окупанти спрямували ракети і ударні БпЛА по Дніпру. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Як наголосив Лисак, внаслідок атак росіян сталося кілька пожеж, є руйнування.

Як повідомляло «Суспільне», внаслідок ракетно-дронової атаки пошкоджено торговий центр у Дніпрі. Крім того, біля одного із медзакладів Дніпра пожежа. В одному з приміщень видно задимлення.

Згодом стало відомо, що внаслідок удару троє людей загинули та 18 постраждали. Серед них – 14-річна дівчинка.

Як зазначив Зеленський, російський терор можуть зупинити тільки дві речі – сучасні системи ППО та далекобійність нашої зброї.

4 липня, у Дніпрі оголошено днем жалоби з метою вшанування пам'яті жертв унаслідок останніх ракетних обстрілів РФ.

Країни НАТО погодили суму військової допомоги Україні на наступний рік – Reuters

Країни НАТО домовилися надати Україні €40 млрд військової допомоги у 2025 році. Про це пише Reuters із посиланням на слова західноєвропейського дипломата. Наголошується, що лідери держав-членів Альянсу підпишуть відповідний документ на саміті, який відбудеться наступного тижня у Вашингтоні.

Як пише агентство, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звертався до країн Блоку з проханням зберегти військову допомогу Україні на колишньому рівні. До цього джерело з Держдепу розповіло, що Україна отримає «хороші новини» у своєму прагненні придбати більше систем протиповітряної оборони на саміті НАТО у Вашингтоні. За його словами, Київ останні кілька місяців просить більше постачання ППО. 

Україна отримала $2,2 млрд від МВФ

Україна отримала транш у розмірі $2,2 млрд від Міжнародного валютного фонду, схвалений 28 червня. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Для їх отримання Україна виконала важливу домашню роботу та успішно пройшла четвертий перегляд програми – вперше у наших двосторонніх відносинах з МВФ», – зазначив він. 

Окупанти у Скадовську почали відбирати житло українців без російських паспортів

Російські окупанти у Скадовську на Херсонщині розпочали процес «націоналізації» майна українців, які не мають російських паспортів. Для збереження власного житла необхідно отримати російський паспорт та зареєструвати його у відповідному відомстві окупантів у Генічеську. Про це повідомив міський голова Скадовська Олександр Яковлєв у коментарі ЗМІ.

Власники, які не з'являться протягом 30 днів з російським паспортом та правовстановлюючими документами, втратять своє майно. Цей ультиматум ставить у складну ситуацію українців, які виїхали з окупованої території та не бажають отримувати російські документи.

Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв зазначив, що більшість людей вже втратили контроль над своїм майном, оскільки окупанти заселили туди інших людей.  

Апеляційний суд залишив Тищенка під цілодобовим домашнім арештом

Київський апеляційний суд сьогодні, 3 липня, залишив народного депутата Миколу Тищенка під домашнім арештом. Про це повідомив кореспондент hromadske із зали суду.

Зокрема, Тищенко намагався оскаржити запобіжний захід, який йому 25 червня обрали після конфлікту з ексвійськовим у Дніпрі.

Держенергонагляд пояснив, чому відключення світла можуть різнитися з графіками

У разі розбіжностей відключень світла зі встановленими графіками, необхідно повідомити про це обленерго. Про це заявив голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян в ефірі телемарафону.

За словами Слободяна, споживачу, який має відключення у ті години, коли гарантовано повинно бути світло – необхідно обов'язково повідомити про це своєму оператору систем розподілу. Причина відключень може полягати в аварійній ситуації або ж в тому, що не спрацювала автоматика. 

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Теги: окупанти Денис Шмигаль аукціон Єнс Столтенберг Україна житло документи паспорт Дніпро війна санкції системи ППО

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