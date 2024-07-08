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Стало відомо, скільки грошей витратила РФ на масовану атаку по Україні 8 липня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Стало відомо, скільки грошей витратила РФ на масовану атаку по Україні 8 липня
Наслідки ракетного удару по Києву
фото: Михайло Глуховський/glavcom.ua

Російські окупанти випустили по Україні 38 ракет

Вранці російські загарбники завдали комбінованого ракетного удару по Україні із використанням ракет повітряного, морського та наземного базування. Вартість атаки країни-терориста – від $200 млн до $250 млн, натомість вартість збитих ракет у межах від $160 млн до $200 млн. Про це повідомляє Forbes.

Всього, за попередніми даними, російські терористи випустили 38 ракет різних типів:

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;
  • 4 балістичні ракети «Іскандер-М»;
  • 1 крилату ракету 3М22 «Циркон»;
  • 13 крилатих ракет Х-101;
  • 14 крилатих ракет «Калібр»;
  • 2 крилаті ракети Х-22;
  • 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.
8 фото
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Наслідки ракетного удару по Києву
фото: Михайло Глуховський/glavcom.ua

Натомість протиповітряній обороні вдалось знищити 30 ворожих ракет:

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;
  • 3 балістичні ракети «Іскандер-М»;
  • 11 крилатих ракет Х-101;
  • 12 крилатих ракет «Калібр»;
  • 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Як повідомлялося, ворожі крилаті ракети летіли на надмалій висоті, що ускладнило їх збиття силами ППО.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки по Києву ракети пошкодили лікарню «Охматдит». На фото з місця подій видно дим та зруйновану дев'ятиповерхову будівлю: вибито усі вікна від першого до останнього поверху.

Пошкоджено корпуси лікарні, зруйновані деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки, є постраждалі. Зараз на місці працюють відповідні служби для ліквідації наслідків, допомоги пацієнтам та співробітникам.

До слова, російська ракета у Кривому Розі ракета влучила у будівлю гірничодобувного підприємства.

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Теги: росія окупанти війна гроші обстріл російська ракета

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