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Вночі та зранку росіяни вісім разів обстріляли прикордоння Сумщини

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Вночі та зранку росіяни вісім разів обстріляли прикордоння Сумщини
Кордон у Сумській області
фото з відкритих джерел

Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Краснопільська та Середино-Будська громади

Російські війська вночі та вранці 2 липня вісім разів обстріляли прикордонні громади Сумської області, зафіксовані 28 вибухів. Про це  повідомила Сумська обласна військова адміністрація. 

Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Краснопільська та Середино-Будська громади.

За даними обласної військової адміністрації, Середино-Будську і Миропільську громади росіяни атакували FPV-дронами.

По Краснопільській громаді загарбники вдарили з мінометів та артилерії, а також зафіксована атака FPV-дроном.

На територію Хотінськської громади росіяни скинули 4 міни.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов оприлюднив статистику ударів окупаційної армії Росії по місту протягом червня 2024 року.  Він наголосив, що попри меншу кількість обстрілів, ніж позаминулого місяця, саме у червні ворог вперше застосував для ударів по Харкову КАБ-250 та ФАБ-500 – керовані авіабомби, відомі надпотужною руйнівною силою. 

Як повідомлялося, росіяни продовжують намагання знищити український урожай. Так, 1 липня, російська армія обстріляла поле стиглої пшениці на Харківщині. Це сталося поблизу села Карасівка Золочівської громади близько 16:00, внаслідок обстрілу поле спалахнуло. 

До слова, у неділю, 30 червня, російські загарбники вдарили ракетами по Київській області. Внаслідок атаки постраждало троє осіб, одна з них – дитина.

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Теги: війна обстріл Сумщина росіяни

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