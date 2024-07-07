Які російські кораблі залишилися в Криму? ВМС дали відповідь

Росіяни вивели з Криму усі ракетоносії

Наразі у Криму базуються залишки російського флоту. Жодного ракетоносія на півострові нині немає. Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в інтерв’ю «Суспільному».

За його словами, у Криму здебільшого залишилися кораблі суднозабезпечення.

«Це кораблі, які забезпечують повсякденну діяльність. Це можуть бути військові буксири. Це невеликі одиниці, які безпосередньо призначені для протидиверсійної боротьби, які можуть виходити на зовнішній рейд. Але вони маленькі, періодично їх ГУР знаходить і знищує своїми дронами», – зазначив речник ВМС.

За його словами, росіяни вивели з Криму усі ракетоносії: три підводні човни проєкту «Варшавянка» та 5 кораблів — два фрегати «Макаров» і «Ессен», а також три судна проєкту «Буян-М».

«З іншого боку, ефективність цього типу озброєння, крилатих ракет типу «Калібр», зараз вже не те що зведена нанівець. Але якщо проаналізувати останні атаки, то фактично 100% цих ракет вже збиваються», – розповів Плетенчук.

Він також зазначив, що переміщення російського флоту з Криму в порт Новоросійська свідчить про те, що окупанти не були готовими до настільки тривалих й настільки інтенсивних бойових дій.

Нагадаємо, раніше речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук заявив, що поромна переправа залишається основним елементом військової логістики армії Росії в окупованому Криму.