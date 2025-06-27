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Карта бойових дій в Україні станом на 27 червня 2025 року

Ростислав Вонс
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Ростислав Вонс
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Карта бойових дій в Україні станом на 27 червня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Facebook/Генштаб

Триває 1220-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 187 боєзіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав 67 авіаційних ударів скинувши 119 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4536 обстрілів, зокрема 54 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2574 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів Степногірськ, Приморське, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один пункт управління противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби українські воїни відбили 28 атак загарбників. Також ворог завдав шість авіаційних ударів, застосувавши при цьому дев’ять керованих авіаційних бомб, та здійснив 273 обстріли, чотири із яких – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 червня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог 13 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Глибоке, Зибине, Вовчанськ, Красне Перше, Кам’янка, Кіндрашівка, Мала Шапківка.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 червня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та у напрямках Петропавлівки й Нової Кругляківки.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 червня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 18 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, та в напрямках Ольгівки, Середнього, Колодязів, Зеленої Долини, Торського.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 червня 2025 року фото 4

На Сіверському напрямку

Ворог здійснив дві спроби йти вперед в напрямках Виїмки та Федорівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 червня 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Окупанти п’ять разів атакували в напрямках Маркового, Білої Гори та Бондарного.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 червня 2025 року фото 6

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив 23 атаки неподалік Торецька, Дачного, Щербинівки, Олександро-Калинового, Диліївки, Романівки, Яблунівки та Русиного Яру.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 червня 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Малинівка, Шевченко Перше, Мирне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новомиколаївка, Котлярівка, Мирноград, Новосергіївка, Удачне, Олексіївка, Новоукраїнка, Котлине, Муравка, Зелений Кут та в бік Володимирівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 червня 2025 року фото 8

На Новопавлівському напрямку

Противник здійснив 25 атак поблизу населених пунктів Зірка, Ялта, Запоріжжя, Багатир, Федорівка, Комар, Одрадне, Мирне, Шевченко, Зелене Поле та в напрямку Воскресенки.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 червня 2025 року фото 9

На Придніпровському напрямку

Агресор здійснив п’ять безрезультатних спроб наступу, зазнав втрат та відступив.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 червня 2025 року фото 10

Нагадаємо, триває 1220-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб окупанти

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