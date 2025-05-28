Міжнародна комісія ООН визнала російські атаки дронами на мешканців Херсонщини злочинами

Один з будинків у Херсонській області після російської атаки

З липня минулого року російські окупанти регулярно атакують цивільних у Херсонській області

Незалежна міжнародна комісія ООН із розслідування щодо України визнала російські атаки дронами по цивільному населенню в Херсонській області злочинами проти людяності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на доповідь комісії.

«Обставини атак, відео та конкретні погрозливі повідомлення свідчать про те, що російські збройні сили та ті, хто їх підтримує, вчиняли акти та погрози насильства з першочерговою метою поширення терору серед цивільного населення, що є порушенням міжнародного гуманітарного права», – йдеться в документі.

Згідно з доповіддю, з липня 2024 року російські окупанти регулярно атакували цивільних на території понад 100 км уздовж правого берега Дніпра в Херсонській області. Унаслідок обстрілу безпілотниками Херсона та ще 16 населених пунктів загинуло майже 150 мирних жителів, сотні – дістали поранення. Атаки дронів були широкомасштабними, систематичними та частиною скоординованої державної політики.

Члени комісії наголосили, що медичні автомобілі, які мають особливий захист згідно з міжнародним гуманітарним правом, також ставали мішенню російських дронів – через це деякі потерпілі не отримували допомоги та помирали. «Масштаб та інтенсивність атак дронів на цивільних осіб та об'єкти, а також руйнування будинків і базової інфраструктури, удари по всіх видах транспорту, включно з екстреними й рятувальними службами, зробили постраждалі райони непридатними для життя та не залишили багатьом жителям іншого вибору, окрім як тікати», – зазначає комісія.

Тим часом МЗС України наголосило, що це перший міжнародний документ такого типу, який окремо фокусується на систематичних ударах дронів РФ по цивільних особах у Херсонській області.

«Це перша міжнародна доповідь, яка привертає увагу саме до систематичних атак цивільних людей російськими дронами в Херсоні та на Херсонщині. Російський терор проти херсонців, який триває з моменту деокупації міста та правобережжя області, є ганебною тактикою терору проти цивільних людей, якій необхідно покласти край», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, після серії інтенсивних нічних атак на Україну західні медіа почали вивчати потенціал Росії до подальшого нарощування повітряного терору. Зокрема, The Economist повідомляє, що Москва здатна значно збільшити кількість одночасно запущених дронів та ракет.

Як повідомлялося, президент України прокоментував нову тактику ворога – масовий запуск дронів-камікадзе та готовність Сил оборони до протидії ворогу. Володимир Зеленський заявив, що росіяни зараз працюють над нарощуванням виробництва, щоб вийти на кількість у 300-350 дронів щодня.

До слова, увечері 27 травня росіяни поцілили балістичною ракетою у підприємство на околиці Ніжина, що на Чернігівщині.