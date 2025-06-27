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Втрати ворога станом на 27 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Втрати ворога станом на 27 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку війни втратила 10969 танків
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 970 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 27 червня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 27 червня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 27 червня втратила:

  • особового складу – близько 1016720 (+970) осіб;
  • танків – 10969 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 22896 (+4) од;
  • артилерійських систем – 29630 (+13) од;
  • РСЗВ – 1425 (+0) од;
  • засоби ППО – 1188 (+0) од;
  • літаків – 416 (+0) од;
  • гелікоптерів – 337 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 42240 (+87);
  • крилаті ракети – 3388 (+0);
  • кораблі/катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 53284 (+89) од;
  • спеціальна техніка – 3921 (+0).
Втрати ворога станом на 27 червня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Активність флоту окупантів станом на 27 червня

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі два ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – чотири судна, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – шість суден, з них два рухалися з протоки Босфор.
Втрати ворога станом на 27 червня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 2

Нагадаємо, триває 1220-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: втрати ворог Генштаб

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