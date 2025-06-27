Втрати ворога станом на 27 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 970 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 27 червня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 27 червня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 27 червня втратила:
- особового складу – близько 1016720 (+970) осіб;
- танків – 10969 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 22896 (+4) од;
- артилерійських систем – 29630 (+13) од;
- РСЗВ – 1425 (+0) од;
- засоби ППО – 1188 (+0) од;
- літаків – 416 (+0) од;
- гелікоптерів – 337 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 42240 (+87);
- крилаті ракети – 3388 (+0);
- кораблі/катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 53284 (+89) од;
- спеціальна техніка – 3921 (+0).
Активність флоту окупантів станом на 27 червня
- У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- у Середземному морі два ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – чотири судна, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – шість суден, з них два рухалися з протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 1220-й день повномасштабної війни в Україні.